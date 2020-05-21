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Ata Demirer'den 'koronavirüs' paylaşımı

Sosyal medya hesabını aktif kullanan komedyen Ata Demirer, esprili paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi. Demirer, bir fotoğrafına yaşlandırma filtresi uygulayarak koronavirüs salgınıyla ilgili, "Az kaldı" ifadelerini kullandı

Ata Demirer, Koronavirüs, Corona virüsü
HABERTURK.COM

Karantina sürecinde gerekli izolasyon kurallarına uyarak tedbiri elden bırakmayan komedyen Ata Demirer, bu süreçte gün içerisinde neler yaptığını Instagram hesabından yayınlamayı ihmal etmiyor.

Ünlü komedyen, bu kez insan sağlığını tehdit eden ve tüm dünyaya yayılan koronavirüs salgınını göz önünde bulundurarak yaptığı esprili paylaşımı ile dikkat çekti.

Ata Demirer, denizde çekildiği bir fotoğrafına yaşlandırma filtresi uygulayarak, "Az kaldı" ifadelerini kullandı.

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