Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Yaşam Atakan İsminin Anlamı Nedir? Atakan İsmi Ne Demek, Ne Anlama Gelir?
ABONE OL

Atakan isminin anlamı nedir? Atakan ismi ne demek, ne anlama gelir?

İsimlerin ya da adların, çeşitli birçok anlamı vardır. Her ismin daha önce hiç duymadığımız bir anlamı olabileceği gibi, farklı bir dil kökeni de olabilir. Bir ismin anlamı hakkında bilgi sahibi olmak da olmanız, hiç tahmin etmeyeceğiniz bir anda işinizi kolaylaştırabilir. Örneğin, Atakan adının anlamını biliyor musunuz? Atakan ismi farklı anlamları taşımaktadır. Peki, Atakan isminin anlamı nedir, Kuran’da geçiyor mu? Atakan ismi ne demek ve ne anlama gelir? Atakan adının anlamı ile ilgili detaylar içeriğimizin devamında bulunuyor.

Atakan İsminin Anlamı Nedir? Atakan İsmi Ne Demek, Ne Anlama Gelir?
HABERTURK.COM

İsimlerin anlamı, çeşitli birçok nedenden dolayı araştırılabilir. Anne baba adayları çocukları için bir isim arayışında olabileceği, günlük hayatta duyduğunuz bir adın anlamını da merak edip araştırabilirsiniz. Bir ismin anlamı günümüzde artık çok kolay bir şekilde öğrenilebilmektedir. Burada bilmeniz gereken birkaç nokta vardır. Her ismin farklı anlamları olabilir; ancak tek bir dil kökeni vardır. Atakan isminin anlamı ve kökeni de son dönemlerde öne çıkan arama konularından birisidir.

ATAKAN ADININ ANLAMI NEDİR?

Atakan ismi de tıpkı diğer adlar gibi bir anlama ve kökene sahiptir. Atakan adının anlamı, kimileri tarafından beğenilirken kimleri tarafından beğenilmemektedir. Eğer Atakan isminin anlamı hakkında bilgiye sahip değilseniz, detaylı bilgi sahibi olmak için içeriğimize bakabilirsiniz.

ATAKAN İSMİ NE DEMEK, HANGİ ANLAMA GELİR?

TDK’da yer alan bilgiler eşliğinde, Atakan ismi ne demek ve anlama gelir sorusunun cevabı şöyledir;

  1. Hükümdar olan ata.
  2. İleri atılan.

ATAKAN ADI KURAN’DA VAR MI, GEÇİYOR MU?

Atakan ismi Kur'an-ı Kerim'de geçmemektedir ve Atakan adını koymak caizdir.

ATAKAN İSMİNDE KAÇ KİŞİ VAR?

  • Türkiye'de Atakan ismini kullanan 27.690 kişi bulunmaktadır.
  • İstanbul'da Atakan ismini kullanan 6.524 kişi bulunmaktadır.
  • Ankara'da Atakan ismini kullanan 2.181 kişi bulunmaktadır.
  • İzmir'de Atakan ismini kullanan 2.431 kişi bulunmaktadır.

ATAKAN ADININ KİŞİLİK ÖZELLİKLERİ

Atakan adındakiler hayatı çok hızlı yaşarlar. Yolun en son şeridinde araba kullanmayı severler. Yeni işler, yeni projelerin içinde olmayı severler. Özel hayatlarında oldukça iddialı ancak bazen sinirli olabilirler. Duygularını kontrol altında tutmaları gerekebilir. Alınganlık yapabilen insanlardır.

ÖNERİLEN VİDEO
Haberi Hazırlayan : Aslıhan Bayram

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Aslan İsminin Anlamı Nedir? Aslan İsmi Ne Demek, Ne Anlama Gelir?
YAŞAM Aslan isminin anlamı nedir?
Araz İsminin Anlamı Nedir? Araz İsmi Ne Demek, Ne Anlama Gelir?
YAŞAM Araz isminin anlamı nedir?
Ayancık'ta Osmanlı dönemine ait mezarlar incelendi
YAŞAM Ayancık'ta Osmanlı dönemine ait mezarlar incelendi
Ahu İsminin Anlamı Nedir? Ahu İsmi Ne Demek, Ne Anlama Gelir?
YAŞAM Ahu isminin anlamı nedir?
Bilge İsminin Anlamı Nedir? Bilge İsmi Ne Demek, Ne Anlama Gelir?
YAŞAM Bilge isminin anlamı nedir?
Berrin İsminin Anlamı Nedir? Berrin İsmi Ne Demek, Ne Anlama Gelir?
YAŞAM Berrin isminin anlamı nedir?
Berre İsminin Anlamı Nedir? Berre İsmi Ne Demek, Ne Anlama Gelir?
YAŞAM Berre isminin anlamı nedir?
Sueda İsminin Anlamı Nedir? Sueda İsmi Ne Demek, Ne Anlama Gelir?
YAŞAM Sueda isminin anlamı nedir?
Suna İsminin Anlamı Nedir? Suna İsmi Ne Demek, Ne Anlama Gelir?
YAŞAM Suna isminin anlamı nedir?
Titanik'te heyecan verici keşif... Gizli hazine ortaya çıktı
YAŞAM Titanik'te heyecan verici keşif... Gizli hazine ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.