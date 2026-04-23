Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol İtalya Atalanta: 1 - Lazio: 2 (Penaltılar) | MAÇ SONUCU

        Atalanta: 1 - Lazio: 2 (Penaltılar) | MAÇ SONUCU

        İtalya Kupası yarı finalinde 0-0'ın rövanşında Lazio, deplasmanda Atalanta'yı normal süresi ve uzatmaları 1-1 biten karşılaşmanın penaltılarında 2-1 yenerek adını finale yazdırdı. Lazio, İtalya Kupası finalinde Inter ile kozlarını paylaşacak.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 23 Nisan 2026 - 01:16 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        İtalya Kupası'nda finalin adı: Inter-Lazio!

        İtalya Kupası yarı final rövanşında Atalanta ile Lazio karşı karşıya geldi.

        New Balance Arena'da normal süresi ve uzatmaları 1-1 biten maçın penaltılarını 2-1'lik skorla kazanan Lazio, adını finale yazdırdı.

        Maçın 84. dakikasında Lazio, Alessio Romagnoli ile 1-0 öne geçerken; 86. dakikada Mario Pasalic, Atalanta'ya beraberliği getirdi.

        Toplam skorun 3-3'e gelmesinin ardından maçta uzatma dakikalarına geçildi. Uzatma dakikalarında gol sesi çıkmayınca finale adını yazdıran takımı seri penaltı atışları belirledi.

        EDOARDO MOTTA 4 KURTARIŞ YAPTI

        Lazio kalecisi Edoardo Motta, penaltı atışlarında 4 kurtarış yaparak yıldızlaştı.

        Lazio, seri penaltı atışlarında Atalanta'ya 2-1 üstünlük kurarak adını finale yazdırdı.

        FİNALDE RAKİP INTER

        Lazio, finalde Hakan Çalhanoğlu'nun formasını giydiği Inter ile karşı karşıya gelecek.

        Final maçı 13 Mayıs'ta Roma Olimpiyat Stadyumu'nda oynanacak.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
