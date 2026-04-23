Atalanta: 1 - Lazio: 2 (Penaltılar) | MAÇ SONUCU
İtalya Kupası yarı finalinde 0-0'ın rövanşında Lazio, deplasmanda Atalanta'yı normal süresi ve uzatmaları 1-1 biten karşılaşmanın penaltılarında 2-1 yenerek adını finale yazdırdı. Lazio, İtalya Kupası finalinde Inter ile kozlarını paylaşacak.
New Balance Arena'da normal süresi ve uzatmaları 1-1 biten maçın penaltılarını 2-1'lik skorla kazanan Lazio, adını finale yazdırdı.
Maçın 84. dakikasında Lazio, Alessio Romagnoli ile 1-0 öne geçerken; 86. dakikada Mario Pasalic, Atalanta'ya beraberliği getirdi.
Toplam skorun 3-3'e gelmesinin ardından maçta uzatma dakikalarına geçildi. Uzatma dakikalarında gol sesi çıkmayınca finale adını yazdıran takımı seri penaltı atışları belirledi.
EDOARDO MOTTA 4 KURTARIŞ YAPTI
Lazio kalecisi Edoardo Motta, penaltı atışlarında 4 kurtarış yaparak yıldızlaştı.
FİNALDE RAKİP INTER
Lazio, finalde Hakan Çalhanoğlu'nun formasını giydiği Inter ile karşı karşıya gelecek.
Final maçı 13 Mayıs'ta Roma Olimpiyat Stadyumu'nda oynanacak.