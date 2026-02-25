Atalanta: 4 - Borussia Dortmund: 1 | MAÇ SONUCU
İtalyan ekibi Atalanta, UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu play off turunda 2-0'ın rövanşında ağırladığı Borussia Dortmund'u 4-1 mağlup ederek son 16 turuna kaldı. Atalanta'ya turu getiren golleri 5'te Gianluca Scamacca, 45'te Davide Zappacosta, 57'de Mario Pasalic ve 90+8'de penaltıdan Lazar Samardzic kaydetti. Borussia Dortmund'da Nico Schlotterbeck ve Ramy Bensebaini, kırmızı kart gördü.
Giriş: 25.02.2026 - 22:58 Güncelleme:
UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu play off'unda deplasmanda 2-0 yenildiği maçın rövanşında ağırladığı Borussia Dortmund'u 4-1 yenen Atalanta, adını son 16 turuna yazdırdı.
İtalyan ekibine turu getiren golleri 5'te Gianluca Scamacca, 45'te Davide Zappacosta, 57'de Mario Pasalic ve 90+8'de penaltıdan Lazar Samardzic attı. Alman ekibinin tek golünü ise 75'te Karim Adeyemi kaydetti.
Borussia Dortmund karşılaşmayı 9 kişi tamamladı. 90+7'de Ramy Bensebaini ile Nico Schlotterbeck, kırmızı kart görerek oyundan atıldı.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ