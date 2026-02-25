Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol Şampiyonlar Ligi Atalanta: 4 - Borussia Dortmund: 1 | MAÇ SONUCU - Futbol Haberleri

        Atalanta: 4 - Borussia Dortmund: 1 | MAÇ SONUCU

        İtalyan ekibi Atalanta, UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu play off turunda 2-0'ın rövanşında ağırladığı Borussia Dortmund'u 4-1 mağlup ederek son 16 turuna kaldı. Atalanta'ya turu getiren golleri 5'te Gianluca Scamacca, 45'te Davide Zappacosta, 57'de Mario Pasalic ve 90+8'de penaltıdan Lazar Samardzic kaydetti. Borussia Dortmund'da Nico Schlotterbeck ve Ramy Bensebaini, kırmızı kart gördü.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 25.02.2026 - 22:58 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Atalanta, 90+8'de Dortmund'u saf dışı bıraktı!

        UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu play off'unda deplasmanda 2-0 yenildiği maçın rövanşında ağırladığı Borussia Dortmund'u 4-1 yenen Atalanta, adını son 16 turuna yazdırdı.

        İtalyan ekibine turu getiren golleri 5'te Gianluca Scamacca, 45'te Davide Zappacosta, 57'de Mario Pasalic ve 90+8'de penaltıdan Lazar Samardzic attı. Alman ekibinin tek golünü ise 75'te Karim Adeyemi kaydetti.

        Borussia Dortmund karşılaşmayı 9 kişi tamamladı. 90+7'de Ramy Bensebaini ile Nico Schlotterbeck, kırmızı kart görerek oyundan atıldı.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Simba'nın Ukraynalı sahibi konuştu

        İstanbul'da, Afrika'ya özgü vahşi serval kedisin tutulduğu eve operasyon düzenlenmişti. Nesli tükenmekte olan kedi, hayvanat bahçesine teslim edilirken, Simba isimli kedinin Ukraynalı sahibi olan kadın Show Haber'e konuştu  

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        İşte canlı anlatım ve istatistikler!
        İşte canlı anlatım ve istatistikler!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Abbas Erakçi'den müzakerelere ilişkin açıklama
        Abbas Erakçi'den müzakerelere ilişkin açıklama
        Şi Cinping, Friedrich Merz ile görüştü
        Şi Cinping, Friedrich Merz ile görüştü
        Özel okullara fiyat incelemesi
        Özel okullara fiyat incelemesi
        Marmara üşüyecek!
        Marmara üşüyecek!
        94 yıl süren tapu davasının süreci Habertürk’te
        94 yıl süren tapu davasının süreci Habertürk’te
        Gardi'den flaş transfer itirafı!
        Gardi'den flaş transfer itirafı!
        Esnaftan 'yemek kartı' isyanı
        Esnaftan 'yemek kartı' isyanı
        Sezen Aksu'dan aşk iddiasına yanıt
        Sezen Aksu'dan aşk iddiasına yanıt
        Sağlık durumuyla ilgili açıklama
        Sağlık durumuyla ilgili açıklama
        Sigortada her alanda rekabet var
        Sigortada her alanda rekabet var
        Otoyolda F-16 faciası! 1 pilotumuz şehit!
        Otoyolda F-16 faciası! 1 pilotumuz şehit!
        Tekin: Kimsenin anayasayı yorumlama tekeli yok
        Tekin: Kimsenin anayasayı yorumlama tekeli yok
        Eşi 20 gün erken geldi! Şimdi gözler Yaren'de
        Eşi 20 gün erken geldi! Şimdi gözler Yaren'de
        F.Bahçe 7 eksikle tur peşinde!
        F.Bahçe 7 eksikle tur peşinde!
        570 milyonluk rövanş!
        570 milyonluk rövanş!
        Türkiye'ye özel pick-up geliyor
        Türkiye'ye özel pick-up geliyor
        İstanbul'a kar uyarısı! Nerelere kar yağacak?
        İstanbul'a kar uyarısı! Nerelere kar yağacak?
        Tüm illerde Siirt şampiyon
        Tüm illerde Siirt şampiyon