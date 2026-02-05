Habertürk
        Atalanta - Juventus maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Kenan Yıldız oynayacak mı?

        Juventus, İtalya Kupasında çeyrek final mücadelesinde Atalanta ile karşı karşıya geliyor. Atalanta, son 16 turu maçında Genoa'yı 4 - 0 yenerek çeyrek finale adını yazdırdı. Juventus ise son 16'da Udinese engelini 2 golle geçerek, çeyrek finalde Atalanta'nın rakibi oldu. Peki, "Atalanta - Juventus maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Kenan Yıldız oynayacak mı?" İşte Atalanta - Juventus maçı canlı izle ekranı...

        1

        Atalanta - Juventus maçı için nefesler tutuldu. Bu sezon iki takım arasında oynanan lig maçı 1 - 1 beraberlikle sonuçlanmıştı. New Balance Arena'da oynanacak mücadele için geri sayım sürerken, Atalanta - Juventus maçının başlama saati ve karşılaşmanın canlı olarak yayınlanacağı futbolseverlerin gündemini meşgul etmeye başladı. Peki, "Atalanta - Juventus maçı saat kaçta, hangi kanalda? İtalya Kupası Atalanta - Juventus maçı hangi kanalda? Kenan Yıldız oynayacak mı?" İşte Atalanta - Juventus maçı TRT Spor canlı izle ekranı...

        2

        ATALANTA JUVENTUS MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

        Atalanta - Juventus maçı 5 Şubat Perşembe günü saat 23.00'te oynanacak.

        3

        ATALANTA JUVENTUS MAÇI HANGİ KANALDA?

        İtalya Kupası Çeyrek Final mücadelesi TRT Spor ekranlarından canlı yayınlanacak.

        ATALANTA JUVENTUS MAÇI CANLI İZLE EKRANI

        4

        KENAN YILDIZ OYNAYACAK MI?

        Milli futbolcumuz Kenan Yıldız'ın mücadeleye ilk 11'de başlaması bekleniyor.

        5

        MUHTEMEL 11'LER

        Atalanta: Marco Carnesecchi, Djimsiti, Scalvini, Ahanor, Ederson, de Roon, Zappacosta, Bernasconi, Zalewski, De Ketelaere, Scamacca

        Juventus: Di Gregorio, Bremer, Kelly, Cambiaso, Kalulu, Thuram, Locatelli, Mc Kennie, Kenan Yıldız, Conceiçeao, David

