Atalanta - Juventus maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Kenan Yıldız oynayacak mı?
Juventus, İtalya Kupasında çeyrek final mücadelesinde Atalanta ile karşı karşıya geliyor. Atalanta, son 16 turu maçında Genoa'yı 4 - 0 yenerek çeyrek finale adını yazdırdı. Juventus ise son 16'da Udinese engelini 2 golle geçerek, çeyrek finalde Atalanta'nın rakibi oldu. Peki, "Atalanta - Juventus maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Kenan Yıldız oynayacak mı?" İşte Atalanta - Juventus maçı canlı izle ekranı...
Atalanta - Juventus maçı için nefesler tutuldu. Bu sezon iki takım arasında oynanan lig maçı 1 - 1 beraberlikle sonuçlanmıştı. New Balance Arena'da oynanacak mücadele için geri sayım sürerken, Atalanta - Juventus maçının başlama saati ve karşılaşmanın canlı olarak yayınlanacağı futbolseverlerin gündemini meşgul etmeye başladı. Peki, "Atalanta - Juventus maçı saat kaçta, hangi kanalda? İtalya Kupası Atalanta - Juventus maçı hangi kanalda? Kenan Yıldız oynayacak mı?" İşte Atalanta - Juventus maçı TRT Spor canlı izle ekranı...
ATALANTA JUVENTUS MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Atalanta - Juventus maçı 5 Şubat Perşembe günü saat 23.00'te oynanacak.
ATALANTA JUVENTUS MAÇI HANGİ KANALDA?
İtalya Kupası Çeyrek Final mücadelesi TRT Spor ekranlarından canlı yayınlanacak.
KENAN YILDIZ OYNAYACAK MI?
Milli futbolcumuz Kenan Yıldız'ın mücadeleye ilk 11'de başlaması bekleniyor.
MUHTEMEL 11'LER
Atalanta: Marco Carnesecchi, Djimsiti, Scalvini, Ahanor, Ederson, de Roon, Zappacosta, Bernasconi, Zalewski, De Ketelaere, Scamacca
Juventus: Di Gregorio, Bremer, Kelly, Cambiaso, Kalulu, Thuram, Locatelli, Mc Kennie, Kenan Yıldız, Conceiçeao, David