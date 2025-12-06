Habertürk
        Resmi Gazete'nin 6 Aralık tarihli sayısı yayımlandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan kararlar, günün ilk saatlerinden itibaren en çok merak edilen konular arasında yer aldı. Toplumun birçok kesimini yakından ilgilendiren kararlar genellikle gece yarısı itibarıyla erişime sunuluyor. Peki, "Resmi Gazete'de alınan kararları neler?" İşte 6 Aralık 2025 Cumartesi Resmi Gazete'de alınan atama kararları...

        Giriş: 06.12.2025 - 00:38 Güncelleme: 06.12.2025 - 00:38
        6 Aralık 2025 tarihli Resmi Gazete yayımlandı. Ülke gündemini yakından ilgilendiren birçok yeni karar Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Resmi Gazete'de alınan kararlar, yönetmelikler ve ilanlar birçok kişi tarafından araştırılmaya başlandı. Peki, "Resmi Gazete yayımlandı mı, alınan kararları neler?" İşte 6 Aralık 2025 Cumartesi Resmi Gazete'de alınan atama kararları...

        ATAMA KARARLARI RESMİ GAZETE'DE

        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan kararlara göre, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Personel Genel Müdür Yardımcısı Bülent Erdem görevinden alındı. Erdem'den boşalan yere İsmail Aydın atandı.

        Kararlara göre, Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Genel Müdür Yardımcısı Hatice Özdemir görevinden alınırken Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığında açık bulunan Başmüfettişliğe Musa Eker getirildi.

        Kültür ve Turizm Bakanlığında açık bulunan Rize İl Kültür ve Turizm Müdürlüğüne de Alper Avluk'un ataması yapıldı.

        6 ARALIK RESMİ GAZETE KARARLARI YAYIMLANDI!

        YASAMA BÖLÜMÜ

        TBMM KARARI

        1479 Engelli Bireylerin Toplumsal Hayata Katılımlarının Güçlendirilmesi, Karşılaştıkları Sorunların Tespit Edilmesi ve Bu Sorunlara Kalıcı Çözümler Üretilmesi Amacıyla Kurulan Meclis Araştırması Komisyonunun Görev Süresinin Uzatılmasına Dair Karar

        YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

        ATAMA KARARLARI

        –– Cumhurbaşkanlığı Tarafından Yapılan Atamalar Hakkında Kararlar (Karar: 2025/456, 457, 458, 459, 460, 461, 462, 463)

        YÖNETMELİKLER

        –– İstanbul Atlas Üniversitesi Dijital İkiz ve Akıllı Şehirler Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

        –– MEF Üniversitesi Öğrenme ve Öğretme Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

        TEBLİĞ

        –– İthalatta Kota ve Tarife Kontenjanı İdaresine İlişkin Tebliğ (No: 2025/8)

        KURUL KARARLARI

        –– Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 04/12/2025 Tarihli ve 13996, 14000 ve 14003 Sayılı Kararları

        İLÂN BÖLÜMÜ

        a - Yargı İlanları

        b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

        c - Çeşitli İlânlar

        – T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

        RESMİ GAZETE KARARLARI İÇİN TIKLAYINIZ

