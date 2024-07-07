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        Haberler Gündem İstanbul Ataşehir TEM Otoyolu'nda cip alev alev yandı - Güncel haberler | Son dakika haberleri

        Ataşehir TEM Otoyolu'nda cip alev alev yandı

        Ataşehir, TEM Otoyolu'nda seyir halindeki cipte yangın çıktı. Alev alev yanan cip itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 07.07.2024 - 01:47 Güncelleme: 07.07.2024 - 01:47
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        TEM Otoyolu'nda cip alev alev yandı
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        Yangın, saat 00.30 sıralarında TEM Otoyolu Çamlıca gişeler mevkisi, İstanbul istikametinde meydana geldi.

        İddiaya göre, sürücüsünün ismi öğrenilemeyen cipin motor kısmında, seyir halindeyken bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Alevleri gören sürücü aracını emniyet şeridine çekerek yangın tüpleri ile müdahale etti, ancak yangını söndürmekte başarılı olamadı.

        Yangını gören diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Alev alev yanan cipe müdahale eden itfaiye ekipleri, yangını kısa sürede söndürdü. Polis ekipleri TEM Otoyolu'nda trafik akışını keserek güvenlik önlemi aldı. Kullanılamaz hale gelen cip, çekici yardımı ile kaldırıldı. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

        Fotoğraf, DHA tarafından servis edilmiştir.

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