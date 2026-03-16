        Atatürk, Çanakkale'de 'her bir düşman askeri için bir kurşun' kullanılmasını emretmiş

        Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir, Atatürk'ün Çanakkale'deki kara muharebeleri sırasında 13 Mayıs 1915 tarihinde Kemalyeri Karargahı'ndan yazdığı emirde, cephanenin yetersizliği nedeniyle her bir düşman askeri için bir kurşun atılmasını istediğini söyledi, Mehmetçik'in bu konuda da üzerine düşen vazifeyi yaptığını da vurgulayan Kaşdemir, "O nedenle emirlerin içeriklerine baktıkça aslında ne kadar büyük bir zafer kazandığımızı daha iyi anlıyoruz" dedi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 16.03.2026 - 14:51
        Atatürk'ün o emri gün yüzüne çıktı

        Çanakkale Deniz Zaferi'nin 111'inci yıl dönümü yaklaşırken, savaşın kaderini değiştiren komutan olan 19'uncu Tümen Komutanı Yarbay Mustafa Kemal Atatürk'ün kara muharebeleri sırasında 13 Mayıs 1915 tarihinde Kemalyeri Karargahı'ndan yazdığı emir dikkat çekiyor.

        Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir, Çanakkale Savaşları'nın şiddeti ve öneminin o dönemdeki komutanların vermiş olduğu emirlerle ortaya çıktığını kaydetti.

        "İKİ KUVVET ARASINDA AÇIKÇA BİR ORANSIZLIK VAR"

        Çanakkale Savaşları'nda bu kadar yoğun bir ateş hattında Türk askerinin başarısının nedeninin hem askerin savaşmayı çok iyi bilmesi hem de komutanların savaşı çok iyi yönetmiş olması olduğuna dikkati çeken Kaşdemir, "Çanakkale Savaşları sırasında iki kuvvet arasında açıkça bir oransızlık var. Çanakkale'de bize karşı saldıranların top, tüfek ve diğer askeri teçhizatları bize göre çok üstün. Biz daha zor durumdayız. Bu konuda açığı kapatmak için çok akıllı, tecrübeli sevk ve idare yapmak gerekiyor. İşte Çanakkale'de komutanlar tam da böyle yapmıştır. Mehmetçik savaşmayı bilmiştir. Komutanlar da savaşı çok iyi yönetmeyi bilmiştir" diye konuştu.

        "ÇANAKKALE SAVAŞLARI SIRASINDA YAZILMIŞ OLAN EMİRLERİ YAYINLAMAYA BAŞLADIK"

        Dolayısıyla bu emirlerin mahiyetinin açığa çıkarılıp hem tarih araştırmacılarına hem de halka duyurulması gerektiğini vurgulayan İsmail Kaşdemir, "Tarihi Alan Başkanlığı olarak Çanakkale merkezde bulunan araştırma merkezimizde Çanakkale Savaşları sırasındaki yazılmış olan emirleri yayınlamaya başladık. Bu emir örneklerini hem gelip bizzat müzemizde görülebilir hem de dijitalden buraya gelmeden internet üzerinden açık erişim ile ulaşılabilir hale getirdik" ifadelerini kullandı.

        BU EMİR ÇANAKKALE'DEKİ BAŞARININ GİZLİ DETAYLARINDAN BİRİ

        Atatürk'ün 'Arıburnu Kuvvetleri Kumandanı ve 19’uncu Fırka Kumandanı Mustafa Kemal' olarak imzaladığı emirle ilgili de bilgi veren Kaşdemir, Çanakkale Savaşları Araştırma Merkezi arşivindeki bu emrin içerik olarak çok manidar olduğuna dikkati çekti.

        İsmail Kaşdemir, Atatürk'ün emrinde Mehmetçik’in soğukkanlılığını koruyarak, her mermi ile en az bir düşman askerini etkisiz hale getirmesinden duyduğu memnuniyet dile getirdiğini kaydetti.

        Atatürk'ün kara savaşları sırasında verdiği bu emir aslında Çanakkale'deki başarının gizli detaylarından biri olduğunu vurgulayan Kaşdemir, "Mustafa Kemal Atatürk, Çanakkale kahramanıdır, Anafartalar kahramanıdır ve tarih sahnesine Çanakkale'de çıkmıştır. Mustafa Kemal Atatürk buradaki emrin içeriğinde her bir düşman askeri için bir kurşun atılmasını emrediyor. Yani idareli kullanılmasını istiyor. Çünkü stokumuz, askeri malzeme sınırlı.

        Dolayısıyla Mehmetçik de bu emri uygulamış ve kurşunları isabetli atmış. Bu konuda da üzerine düşen vazifeyi yapmıştır. O yüzden bu komutanlarımızın emirlerin içeriklerine baktıkça aslında ne kadar büyük bir zafer kazandığımızı daha iyi anlıyoruz. Sadece savaşmak, cesur olmak yetmiyor aynı zamanda akıl ve iyi yönetim de gerektiğini ortaya koymuş oluyoruz. Bu konuda hem Mehmetçik’in hem de komutanlarımızın hakkını takdir ve teslim etmek gerekiyor. Gerçekten hem savaşma konusunda hem de savaşı yönetme konusunda çok çok başarılı bir irade ortaya koymuşlar. Hepsini rahmetle ve hayırla iade ediyoruz" dedi.

        19'uncu Tümen Komutanı Yarbay Mustafa Kemal'in imzasını taşıyan emrin 3'üncü maddesinde şu ifadeler yer alıyor:

        "Siperlerinden düşmanı avlayan efradımızın soğukkanlılıklarını muhafaza ederek her mermi ile en aşağı bir düşman neferini ortadan kaldırmak suretiyle endaht ettiklerini anlıyorum ve memnun oluyorum."

        NATO ülkelerinden Trump'a olumsuz 'Hürmüz' yanıtı
        İsrail'den Lübnan'a kara saldırısı
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son durum!
        Trump'ın telefonu sürekli çalıyor: "Kontrolden çıktı"
        "Her hanenin harcama yapısı farklı"
        Prof. Dr. İlber Ortaylı son yolculuğuna uğurlanıyor
        GPS'siz konum bulan robotlar
        İki esnafın kavgası feci bitti! Can kaybı ve yaralılar var!
        Oscar kırmızı halısında moda ve şıklık yarışı
        "İran saldırısında 5 ABD uçağı hasar aldı"
        3 bin yıllık antik kentte sürpriz mesaj: Kıskanan çatlasın
        Kuşları besleyip hayata veda etti... Büyük acı!
        27 milyar dolarlık AI altyapı anlaşması
        Geceye damga vurdu
        Kreşteki şiddette öğretmenlere ceza yağdı!
        Kırmızı kart doğru mu?
        Alevler içinde kaldı
        Atan ve tutan zirveye taşıdı!
        Yeni sevgilisi Fransız model çıktı
        98. Oscar Ödülleri'ne One Battle After Another damgası
