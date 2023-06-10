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Atatürk Olimpiyat Stadı kaç kişilik ve toplam kapasite ne kadar?

UEFA Şampiyonlar Ligi Mancester City - Inter finaline ev sahipliği yapacak olan Atatürk Olimpiyat Stadı'nın kapasitesi futbolseverlerin gündemini meşgul etmeye başladı. UEFA Şampiyonlar Ligi finalinin oynanacağı Atatürk Olimpiyat Stadı Başakşehir ilçesinde İkitelli bölgesinde yer almaktadır. İşte Atatürk Olimpiyat Stadı hakkında tüm merak edilen soruların yanıtı...

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  • Atatürk Olimpiyat Stadı kaç kişilik? 2023 Olimpiyat Stadyumu toplam kapasitesi nedir?

    UEFA Şampiyonlar Ligi Mancester City - Inter final maçı için nefesler tutuldu. Maça ev sahipliği yapacak olan Atatürk Olimpiyat Stadyumunun toplam seyirci kapasitesi gündemi meşgul etmeye başladı. Peki, "Atatürk Olimpiyat Stadı kaç kişilik ve toplam kapasite ne kadar?" İşte detaylar...
  • Atatürk Olimpiyat Stadı kaç kişilik? 2023 Olimpiyat Stadyumu toplam kapasitesi nedir?

    ATATÜRK OLİMPİYAT STADYUMU KAPASİTESİ NE KADAR?

    130 milyon lira maliyetli stadyum 2002-2005 yılları arasında 80 bin 597 kapasiteye sahipti. Stadı Uluslararası Olimpiyat Komitesi (IOC), Uluslararası Amatör Atletizm Federasyonu (IAAF) ve Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği (FIFA) kural ve koşullarını karşıladığı için yapılan bir takım düzenlemelerle bu kapasite (2005'ten günümüze) 76 bin 761 düşürülmüştür.

     
  • Atatürk Olimpiyat Stadı kaç kişilik? 2023 Olimpiyat Stadyumu toplam kapasitesi nedir?

    ATATÜRK OLİMPİYAT STADI KAÇ KİŞİLİK?

    Son yapılan düzenlemeler sonrasında 75.145 kişilik olarak belirlenmiştir.
  • Atatürk Olimpiyat Stadı kaç kişilik? 2023 Olimpiyat Stadyumu toplam kapasitesi nedir?

    UEFA ŞAMPİYONLAR FESTİVALİ'NİN AÇILIŞ TÖRENİ YAPILDI!

    İstanbul'da 10 Haziran'da yapılacak UEFA Şampiyonlar Ligi finali öncesinde düzenlenen UEFA Şampiyonlar Festivali'nin açılışı töreni yapıldı.

    Yenikapı Festival Park'ta gerçekleştirilen açılışta Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Mehmet Büyükekşi ile TFF Milli Takımlar Sorumlusu Hamit Altıntop yer aldı.
  • Atatürk Olimpiyat Stadı kaç kişilik? 2023 Olimpiyat Stadyumu toplam kapasitesi nedir?

    ATATÜRK OLİMPİYAT STADI NEREDE?

    2023 UEFA Şampiyonlar Ligi Finali'ne ev sahipliği yapacak olan Atatürk Olimpiyat Stadı İstanbul'un Başakşehir ilçesinde İkitelli bölgesinde yer alıyor.

    Atatürk Olimpiyat Stadı adresi: Ziya Gökalp Mah., Olimpiyat Stadı Yolu No:1, 34490 İkitelli/Başakşehir/İstanbul olarak geçiyor.

Haberi Hazırlayan : Türker Üner
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