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Atatürk'ün otomobilinin restorasyonu 5 yıl sürdü

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 1936-1938 yıllarında kullandığı, yıllardır Anıtkabir'de sergilenen 1935 model Cadillac otomobili, İstanbul'da 5 yıllık çalışmayla aslına uygun restore edildi. Eksik parçaları Amerika'dan getirilen aracın, iç döşemesi de yeniden üretildi. Türk Silahlı Kuvvetleri Genelkurmay Başkanlığı ve Anıtkabir Komutanlığı tarafından restorasyon çalışması güvenlik kamerasıyla Ankara'dan anlık takip edilen araç, 5 yıl sonra Anıtkabir'deki yerine yerleştirildi

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DHA
  • Atatürk'ün otomobilinin restorasyonu 5 yıl sürdü

    Türk Silahlı Kuvvetleri Genelkurmay Başkanlığı, Atatürk'ün Anıtkabir'de sergilenen iki adet 89 yaşındaki Lincoln otomobilinin ardından, Atatürk'ün 1936-1938 yılları arasında makam aracı olarak kullandığı özel üretim Cadillac marka otomobili de orijinaline uygun şekilde restorasyonu yapılması üzere Antika Otomobil Federasyonu ile iş birliği yaptı.
  • Atatürk'ün otomobilinin restorasyonu 5 yıl sürdü

    DHA'nın haberine göre Anıtkabir'de 23 Nisan Kulesi'nden sökülüp çıkartılan otomobil, 2018'de restorasyon için İstanbul'a götürüldü. Orada Genelkurmay Başkanlığı ve Anıtkabir Komutanlığı tarafından 7 gün 24 saat güvenlik kameralarıyla izlenen ortamda restorasyon çalışması başlatıldı.
  • Atatürk'ün otomobilinin restorasyonu 5 yıl sürdü

    Yaklaşık 5 yıl süren restorasyon sürecinde otomobilin eksik parçaları Amerika'dan getirilirken, iç döşemesi de aslına uygun olarak yeniden üretildi. Atıl ve çalışmaz durumda olan otomobil, Cumhuriyetin kuruluşunun 100'üncü yılında, aslına uygun olarak restore edildikten sonra Ankara'ya getirildi. Ardından Anıtkabir'de teslim töreni düzenlendi.
  • Atatürk'ün otomobilinin restorasyonu 5 yıl sürdü

    Törenin ardından otomobil, 23 Nisan Kulesi'ne yerleştirilmek üzere tekrar sökülüp, ait olduğu yere konulup montajı yapıldı.
  • Atatürk'ün otomobilinin restorasyonu 5 yıl sürdü

    HATAY'DAN ANITKABİR'E GETİRİLDİ

    Restorasyon sorumlusu Kemal Akel, otomobillerin restorasyonunu Mehmet Arsay Klasik Otomobil Müzesi'nin sahibi Cengiz Arsay'ın üstlendiğini belirtti.
  • Atatürk'ün otomobilinin restorasyonu 5 yıl sürdü

    Akel, otomobilin Atatürk'e İş Bankası tarafından hediye edildiğini belirterek, "Bu otomobil 1935 model ve Atatürk'ün şahsi aracı. Otomobil, Atatürk'ün Anadolu gezisinde Hatay'da bekletilmiş, kız kardeşi tarafından otomobil Hatay'da bir yerde tutulmuş.
  • Atatürk'ün otomobilinin restorasyonu 5 yıl sürdü

    Biraz atıl durumdaymış. Atatürk öldükten sonra 60'lı yıllara kadar Hatay'da varisleri tarafından kullanılmış. Otomobil çalışmaz vaziyete gelince, varisler İş Bankası ile iletişime geçmiş. İş Bankası da 1960'lı yıllarda otomobili alarak trenle Anıtkabir'e götürmüş" dedi.
  • Atatürk'ün otomobilinin restorasyonu 5 yıl sürdü

    "ASLINA UYGUN RESTORE EDİLDİ"

    Akel, Atatürk'ün, 2013 yılında restorasyon için Anıtkabir'den alınan 2 otomobilinin ardından Cadillac marka otomobili de restorasyon için teslim aldıklarını kaydederek, "Bu otomobilin restorasyon süreci biraz uzun sürdü. Çünkü pandemi dönemine denk geldi, hem yurt dışı kaynaklı, hem bizden kaynaklı, biraz beklemeler oldu. Bir de orijinal döşeme malzemesi birebir aynısı olarak yeniden imal edildi. Parçası eksik olanlar bulundu.
  • Atatürk'ün otomobilinin restorasyonu 5 yıl sürdü

    Mesela kaput amblemi, jant kapakları, eksik jantları vardı, bunların birebir orijinali bulundu. Amerika'dan bazı parçaların gelmesini bekledik, her şey aslına uygun olarak restore edildi. Otomobil hazır duruma gelince montajına yavaş yavaş başladık. Biraz meşakkatli sürdü ama sonuca ulaştık. Bu araç 7 kişilik limuzin olarak geçiyor.
  • Atatürk'ün otomobilinin restorasyonu 5 yıl sürdü

    Atatürk öldükten sonra kullanıldığı zamanlarda iyi korunmamış, bakımları ne derece yapılmış bilmiyoruz ama oldukça yorgundu. Aldığımızda parçaları orijinaldi, herhangi bir değişeni yoktu ama eksikleri vardı, çalışır vaziyette değildi. Biz otomobili çalışır duruma getirdik" diye konuştu.
  • Atatürk'ün otomobilinin restorasyonu 5 yıl sürdü

    "ÖNEMLİ BİR GÖREV"

    Aker, Atatürk'ün otomobillerinin restorasyon sürecinde yer almanın sevindirdiğini kaydederek, "Biz çok duygulu anlar yaşadık. Herkese nasip olmayacak bir restorasyonda görevli olmanın vermiş olduğu bir mutluluk. Bu otomobilleri teslim ederken yerine restorasyon için bir diğerini alıyorduk.

     

     
  • Atatürk'ün otomobilinin restorasyonu 5 yıl sürdü

    Bu otomobili teslim ettik ama yerine İstanbul'a götürebileceğimiz bir araç yok. Biz döndüğümüzde restorasyonun yapıldığı atölye boş vaziyette olacak, bu bizi üzecek. Çünkü çok alışmıştık, önemli bir görevi yerine getiriyorduk. 
  • Atatürk'ün otomobilinin restorasyonu 5 yıl sürdü

    Cumhuriyet'in 100'üncü yılında Atatürk'ün otomobilinin teslim edilmesi, ayrı bir boyut kazandırdı. Bunun mutluluğunu, huzurunu, onurunu yaşıyoruz" ifadelerini kullandı.
  • Atatürk'ün otomobilinin restorasyonu 5 yıl sürdü

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