Atatürk'ün özel fotoğrafçısıydı... Mirası 125 yıldır ayakta

125 YILDIR AYAKTA

Ailesinin Türk fotoğrafçılığının köşe taşı olduğunu belirten Rüstem, "Ancak koleksiyon ya da arşiv yapmamış. 1997 yılında müşterimizin önerisi ile bu eksikliği fark ettim. O günden beri İzmir kartpostallarını, Hamza Rüstem'e ait veya diğer fotoğrafhanelere ait İzmir'de çekilmiş aile fotoğrafları, manzara fotoğrafları, Girit fotoğraflarını ve fotoğrafçılığa dair bütün objeleri biriktiriyorum.