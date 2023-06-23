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Ateş Kuşları dizisi final mi yapıyor, 2. sezon olacak mı? ATV Ateş Kuşları dizisi finalde neler olacak?

ATV ekranlarının sevilen dizisi Ateş Kuşları sezonu kapatıyor. Çöplükte kırk günlük bir bebek bulmalarıyla başlayan ve "Köksüzler"den "Ateş Kuşları"na dönüşmelerini anlatan hikâyesiyle izleyiciyi etkileyen dizi bu akşam sezon finali yapıyor. İşte, sezon finaliyle ekranlara gelecek olan dizinin özeti ve yeni sezon tarihine dair ilk bilgiler...

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  • Ateş Kuşları dizisi final mi yapıyor, 2. sezon olacak mı? ATV Ateş Kuşları dizisi finalde neler olacak?

    Yapımcılığını Bozdağ Film’in, başrollerini İlayda Alişan, Hande Soral ve Burak Tozkoparan’ın üstlendiği ATV’nin sevilen dizisi Ateş Kuşları’nın sezon finali 21. bölümü için heyecan başladı. İşte, merakla beklenen söz konusu sezon finalin yaşanacaklar ve yeni sezon tarihine dair bilgiler...
  • Ateş Kuşları dizisi final mi yapıyor, 2. sezon olacak mı? ATV Ateş Kuşları dizisi finalde neler olacak?

    ATEŞ KUŞLARI SEZON FİNALİNDE NELER OLACAK?

    Ateş Kuşlarının en büyük imtihanı şimdi başlıyor. Kara döndü! Şimdi geçmişin karanlığında kaybolanların gün yüzüne çıkma vakti!
  • Ateş Kuşları dizisi final mi yapıyor, 2. sezon olacak mı? ATV Ateş Kuşları dizisi finalde neler olacak?

    ATEŞ KUŞLARI, HANGİ BEDELİ ÖDEYECEK?

    Kara, Köksüzler'in tüm günahlarını sırtında taşıyarak gelir. Pandora'nın kutusu artık kapanmamak üzere açılır. Kara bunca yıl beklettiği öfkesi ile Ateş Kuşları'nın hayatlarını alt üst edecektir. Yıllar önce yapılan seçimin bedelini bugün herkes ödeyecektir! Ateş Kuşları bu imtihanı atlatabilecek mi yoksa Kara intikamını başarıyla alacak, Ateş Kuşları sonsuza kadar dağılacak mı?
  • Ateş Kuşları dizisi final mi yapıyor, 2. sezon olacak mı? ATV Ateş Kuşları dizisi finalde neler olacak?

    GÜLAYŞE VE BARBAROS'UN DAVULLU ZURNALI DÜĞÜNÜ!

    Gülayşe, Kara'nın karanlık bir kabus gibi Ateş Kuşları'nın üstüne çöktüğünden habersiz bembeyaz gelinliğinin içinde çiçekli tacıyla bir peri kızı gibidir. Sevdiği adamla el ele göz göze düğün konuklarını karşılar, Harmandalı oynar, nikah masasında evet diye haykırır!
  • Ateş Kuşları dizisi final mi yapıyor, 2. sezon olacak mı? ATV Ateş Kuşları dizisi finalde neler olacak?

    BARBAROS, BABASININ ÇATAL OLDUĞUNU DÜĞÜNÜNDE ÖĞRENİYOR!

    Barbaros ise Çatal'a bir söz söylemiştir aylar aylar evvel. "Sen benim babam olsan önce kendi kafama sonra senin kafana sıkardım." Gülayşe'sine kavuştuğu hayatının en mutlu gününde Barbaros, Çatal'ın babası olduğunu öğrenir! Nefret ettiği adamın kanı damarlarında dolaşmaktadır. Barbaros öğrendiği bu sırla yıkılır ama ya sonra? Onu dehşete düşüren bu gerçekle nasıl baş edecek?
  • Ateş Kuşları dizisi final mi yapıyor, 2. sezon olacak mı? ATV Ateş Kuşları dizisi finalde neler olacak?

    ATEŞ KUŞLARI YENİ SEZON NE ZAMAN?

    Ateş Kuşları dizisinin yeni sezonu Eylül ayının ortalarında ekranlara dönmesi bekleniyor.
  • Ateş Kuşları dizisi final mi yapıyor, 2. sezon olacak mı? ATV Ateş Kuşları dizisi finalde neler olacak?

    ATEŞ KUŞLARI OYUNCULARI KİMLER?

    Ateş Kuşları dizisinin oyuncuları arasında; İlayda Alişan, Hande Soral, Burak Tozkoparan, Görkem Sevindik, Erdem Şanlı, Emir Çubukçu ve dizideki çocukluk karakterlerine hayat veren Umut İnan, Almira Abay, Fuat Fatih Odabaşı, Berke Obuz ve Umut Ege Baştemur yer alıyor.

Haberi Hazırlayan : Abdulkadir Akdeniz
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