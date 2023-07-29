Haberler Müzik Athena, Özel bir anı bıraktı

Athena, Özel bir anı bıraktı Athena; yurt içinde ve yurt dışında sayısız verdiği konserlerine bir yenisini Maximum Uniq Açıhava'yı ekledi Habertürk Giriş: 29.07.2023 - 12:17 Güncelleme: 29.07.2023 - 12:17 facebook

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Athena; Maximum Uniq Açıhava’da konser verdi. BKM Organizasyonu ile gerçekleşen konserde Athena, tarihi bir konsere imza atarak, uzun bir aradan sonra repertuvarlarına ilk iki albümlerinden şarkılar söyledi.

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Gökhan Özoğuz, Hakan Özoğuz, Emre Ataker, Egemen Özkasnaklı ve Ozan Öner’den oluşan Athena, ‘Ses Etme’, ‘Kafama Göre’, ‘Kime Ne’, ‘Bu Adam Fezadan’, ‘Palavra’, ‘Öpücük’, ‘Skalonga’ , ‘12 Dev Adam’ ve daha bir çok hit şarkılarını misafirlerine özel bir anı bırakmak için seslendirdi.