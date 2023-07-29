Athena, Özel bir anı bıraktı
Athena; yurt içinde ve yurt dışında sayısız verdiği konserlerine bir yenisini Maximum Uniq Açıhava'yı ekledi
Athena; Maximum Uniq Açıhava’da konser verdi.
BKM Organizasyonu ile gerçekleşen konserde Athena, tarihi bir konsere imza atarak, uzun bir aradan sonra repertuvarlarına ilk iki albümlerinden şarkılar söyledi.
Gökhan Özoğuz, Hakan Özoğuz, Emre Ataker, Egemen Özkasnaklı ve Ozan Öner’den oluşan Athena, ‘Ses Etme’, ‘Kafama Göre’, ‘Kime Ne’, ‘Bu Adam Fezadan’, ‘Palavra’, ‘Öpücük’, ‘Skalonga’ , ‘12 Dev Adam’ ve daha bir çok hit şarkılarını misafirlerine özel bir anı bırakmak için seslendirdi.
Sahneden dinleyicileriyle kurdukları sıcak iletişim ile efsane olan grup eski şarkılarını seslendirirken, o dönemlerden hikâyeler de paylaşmayı ihmal etmediler.