Atiba: Tek hedefimiz 3 puan

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerFutbolSüper LigBeşiktaş
ABONE OL

Atiba: Tek hedefimiz 3 puan

Beşiktaş'ın kaptanı Atiba Hutchinson ligde pazar günü oynayacakları Fenerbahçe derbisinde tek hedeflerinin 3 puan olduğunu söyledi

Atiba: Tek hedefimiz 3 puan

Spor Toto Süper Lig'in 31'inci haftasında pazar günü sahasında Fenerbahçe ile karşılaşacak Beşiktaş, derbi maçın hazırlıklarına başladı. BJK Nevzat Demir Tesisleri'ndeki antrenman öncesi siyah-beyazlıların kaptanı Atiba Hutchinson açıklamalarda bulundu.

"FENERBAHÇE MAÇINDA HEDEF 3 PUAN"

Fenerbahçe maçının önemli olduğunu ama kazanmanın yetmeyeceğini ve ligin sonuna kadar kazanmaya devam etmek istediklerini vurgulayan Kanadalı oyuncu, "Fenerbahçe maçını kazanmak şampiyonluk anlamına gelmez. Çok büyük ve uzun süredir beklediğimiz bir maç. İdmanlarımıza devam ediyoruz, dinlendik. İki zor Başakşehir maçından sonra bu maçı oynayacağız. Bu maçın büyüklüğünü ve bize kazandıracaklarını biliyoruz. Hedefimiz 3 puan. Bu zamana kadar yaptığımız şeyi bu maçta da yapmaya devam edeceğiz. Üç puan almayı hedefliyoruz" diye konuştu.

"ENERJİMİZ ÇOK YÜKSEK"

Takımda çok iyi bir hava yakaladıklarını dile getiren 38 yaşındaki futbolcu, "Gereken her şey var. İyi bir atmosfer var. Enerjimiz çok yüksek ve uzun süredir bu böyle. Saha içinde ve dışında bu atmosfer bize yardım ediyor. Her maça doğru şekilde yaklaşmaya çalışıyor ve maç maç düşünüyoruz. Sezon sonu yaklaşıyor ve kendimizi iyi hissediyoruz" dedi.

"TRABZONSPOR MAÇINDA ÜZÜLDÜĞÜMÜ SÖYLEYEBİLİRİM"

İyi maçlar oynadıklarını ve önemli sınavlarda galibiyetler aldıklarını kaydeden Atiba, "Daha önce de dediğim gibi hiçbir birey takımdan mühim değil. İyi bir ilişkimiz var ve bu başarı için çok önemli. Çok zor maçlar oynadık. İlk yarıda oynadığımız Fenerbahçe maçını buna bir örnek verebilirim. Daha öncesinde oynadığımız Başakşehir maçı da öyle. Zor ve önemli maçlardı ve bize özgüven ve inanç kazandırdı. Art arda galibiyetler de bize özgüven getirdi. İç sahada oynadığımız Trabzonspor maçında üzüldüğümü söyleyebilirim. İyi oynadık ama 3 puanı kazanamadık. İyi gidiyoruz ve iyi gidişatımızı devam ettirmek istiyoruz" şeklinde konuştu.

"BU SEZON ÇOK SAVAŞÇI OYUNCULARA SAHİBİZ"

Sahada çok fazla mücadele ettiklerine vurgu yapan deneyimli orta saha, "Ben her zaman elimden geleni yapmayı istiyorum hem hücum hem de savunma anlamında. Bu sezon çok savaşçı oyunculara sahibiz. Her maça 3 puan parolasıyla çıkıyoruz. Elimizden geleni sürekli aynı seviyede yapmaya çalışıyoruz ve hem benim hem de arkadaşlarımın yapmaya çalıştığı şey bu" ifadelerini kullandı.

"HOCAMIZIN SÖZLERİ İÇİN MÜTEŞEKKİRİM"

Siyah beyazlıların teknik direktörü Sergen Yalçın'ın kendisi için söylediklerinden dolayı mutluluğunu dile getiren tecrübeli oyuncu, şöyle devam etti:

"Hocamızın sözleri için müteşekkirim. Şu an iyi hissediyorum kendimi. Sezon başından bu yana olan süreçte de fikirlerim değişmiş değil. Sezonun bitmesine 2 ay kaldı ve hedeflediğimiz şeye odaklanmış durumdayım. Aklımda devam etmek var ama sezon sonu nasıl hissettiğime tabii ki bakacağım."

"ANTRENÖRLÜĞÜ DÜŞÜNECEĞİM"

Aktif futbol kariyeri sonrası kulüpte antrenörlük alternatifini düşüneceğini bildiren Atiba, "Bu bir ihtimal, tabii ki olabilir. Futbol kariyerimi sonlandırdığımda bunu düşüneceğim" diye konuştu.

"DİĞER ÇOCUĞUMA DA BİR ŞAMPİYONLUK HEDİYE ETMEK İSTİYORUM"

Beşiktaş ile 2 şampiyonluğu bulunan Atiba Hutchinson, "Umarım bu da olur. İki şampiyonluğum, üç de çocuğum var. Diğer çocuğuma da bir şampiyonluk hediye etmek istiyorum. Herkes gibi benim de hedefim lig şampiyonluğu" dedi.

"ORİJİNAL MEVKİM 6 NUMARA"

Gerçek mevkisinin 6 numara olduğuna dikkat çeken Atiba, "Orijinal olarak mevkim 6 numara. Hücuma da doğru zamanda çıkıp katkı vermek istiyorum. Maçın gidişatına göre bu değişiyor. Çok da kaliteli hücum oyuncularımız var. Maç içerisinde hücuma katkı vermem gereken anlarda katkı vermeye çalışıyorum" diye konuştu.

"DERBİ MAÇLARI ZOR MAÇLARDIR"

Derbi maçlarının her zaman çok zor geçtiğini hatırlatan Atiba, "Derbi maçlar zor maçlardır. İki takım için de önemi yüksek. Biz bu maçın önemini ve nasıl oynamamız gerektiğini biliyoruz. Sahada bir savaş olacak tabii ki, bu bir gerçek. Herkes alabildiği maksimum puanı almaya çalışacak. Sezonun geri kalanı için de belirleyici bir maç olacağı kesin. Hedefimiz 3 puan. Şampiyonlukla ilgili bir yüzde vermek istemiyorum. Maç maç düşünüyoruz, lig devam ettikçe her maç bir öncekinden daha zor olacak" şeklinde konuştu.

"LARİN'İN ÖZGÜVENİ YÜKSEK"

Beşiktaş'ın gol yollarındaki en büyük kozlarından vatandaşı Cyle Larin için ise Atiba Hutchinson, şu değerlendirmede bulundu:

"Larin bütün sezon boyunca çok iyi oynadı ve oynamaya da devam ediyor. Takıma katkı veriyor. Elinden geleni yapıyor. Hücumda eksiklik yaşadığımız anlarda o eksikliği tamamlayan oyunculardan birisi de o. Böyle bir oyuncuya sahip olmak çok önemli. Özgüveni yüksek. Her an skora katkı verebilecek bir seviyede oynuyor ve bu seviyede oynaması beni mutlu ediyor."

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

VAR tartışmasına yapay zeka çözümü!
FUTBOLVAR'a yapay zeka geliyor!
Sergen Yalçın'ın Fenerbahçe 11'inde 10 isim belli
FUTBOL10'u belli!
Pelkas gerçekleri - Fenerbahçe'den son dakika haberleri
FUTBOLPelkas gerçekleri
Beşiktaş için Koray Günter iddiası
FUTBOLEski G.Saraylı için Beşiktaş iddiası
Galatasaray, Süper Lig'de yarın Çaykur Rizespor'u ağırlayacak
FUTBOLGalatasaray, Rizespor'u ağırlayacak
Trabzonspor ilk dörtte kalmak istiyor
FUTBOLTrabzonspor ilk dörtte kalmak istiyor
Dwight Gayle Galatasaray'a; Aaron Boupendza Newcastle United'a - Transfer Haberleri
FUTBOLGayle Galatasaray'a!..
Ersun Yanal: Finali hak ettik
FUTBOL"Finali hak ettik"
Chelsea: 2 - Atletico Madrid: 0 | MAÇ SONUCU
FUTBOLChelsea, Atletico'yu taca attı!
Bayern Münih: 2 - Lazio: 1 | MAÇ SONUCU
FUTBOLBayern Münih kazanarak turladı