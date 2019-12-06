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HaberlerFutbol

Atiba'ya özel sözleşme yolda!

Beşiktaş'ın tecrübeli ismi Atiba Hutchinson için yönetim kolları sıvadı. Tecrübeli futbolcuya 1 yıl daha sözleşme önerileceği ve sonrasında teknik heyete katılmasının talep edileceği ifade edildi

Atiba

Beşiktaş'ın Kayserispor ile oynadığı maçta ilk golü atan ve 36 yaşında olmasına rağmen gösterdiği performansla alkış alan Atiba Hutchinson'a yeni sözleşme geliyor. Taraftarın sevgilisi olan Kanadalı oyuncu için kolları sıvayan yönetim planını belirledi. Atiba'ya 1 yıllık daha sözleşme önermeyi düşünün siyah-beyazlı kurmaylar, sonrasında ise teknik ekibe katılmasını isteyecek. Kartal'da 7. sezonunu geçiren Atiba'nın da bu öneriye sıcak baktığı ifade edildi.

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