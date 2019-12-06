Beşiktaş'ın Kayserispor ile oynadığı maçta ilk golü atan ve 36 yaşında olmasına rağmen gösterdiği performansla alkış alan Atiba Hutchinson'a yeni sözleşme geliyor. Taraftarın sevgilisi olan Kanadalı oyuncu için kolları sıvayan yönetim planını belirledi. Atiba'ya 1 yıllık daha sözleşme önermeyi düşünün siyah-beyazlı kurmaylar, sonrasında ise teknik ekibe katılmasını isteyecek. Kartal'da 7. sezonunu geçiren Atiba'nın da bu öneriye sıcak baktığı ifade edildi.

24 SAAT GÜNÜN ÖZETİ 24 saat 24 saat günün önemli haberleri ve gelişmeleri