        Haberler Spor Futbol Süper Lig ikas Eyüpspor Atila Gerin: Biz her maç 12-13 kişiye karşı oynuyoruz - ikas Eyüpspor Haberleri

        Atila Gerin: Biz her maç 12-13 kişiye karşı oynuyoruz

        Eyüpspor Teknik Direktörü Atila Gerin, Antalyaspor'a karşı aldıkları mağlubiyetin arından hakem hatalarına değinerek, her hafta kendilerinin 12-13 kişiye karşı oynadıklarını ifade etti.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 05.04.2026 - 20:56 Güncelleme:
        "Biz her maç 12-13 kişiye karşı oynuyoruz"

        Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında Eyüpspor sahasında Antalyaspor'a 3-0 mağlup oldu.

        Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamada bulunan Eyüpspor Teknik Direktörü Atila Gerin, "Maç 11'e 11 giderken iyi gidiyorduk. Antalyaspor kendi seyircisi önünde kendinden alt sıradaki bir takımdan alacağı bir 3 puanla kendisini yukarıya taşımanın motivasyonu ile oynuyordu. Bunların hepsini biliyorduk. 11'e 11 giderken istediğimiz planlamada gidebiliyorduk. Bu sırada ciddi pozisyonlarımız var. Kırmızı karttan sonrasında oyun koptu. Ben oyun gücüne inanan bir teknik adam olduğum için eleştirmek adına bir şeyler yapmak için çaba sarf ediyorum. Kulüp olarak akıntıya karşı kürek çekiyorduk. Bir daha sırtına binilmesine anlam veremiyorum. Sahada her şey oynansın ve kazanılsın. Güçsüzün üzerinden geçilmenin normal olduğu bir ortam olmasın. Maç 3-0 olunca insanlar çok kolay geçti olarak algılıyor. Akşam derbi var bu konular manşet olmayacak. 'Eyüpspor'un üzerinden geçsen ne olur geçmesen ne olur' diye düşündükleri için bu şekilde oluyor. Keşke en alttaki Eyüpspor da güçlü kalabilse ve hakkı yenmese. Bir tek ben bunu kendim için istemiyorum. Antalya devasa bir şehir bizim yüz akımız, gururumuz dünyada. Biz Antalyaspor'un bu seyirci ile Avrupalara oynamasından gurur duyarız. Ama bunlar Eyüpspor'un sırtından olmasın. Biz her maç 12-13 kişiyle karşı oynuyoruz" şeklinde konuştu.

        Suriye'de kritik zirve!
        İran'dan Trump'a cevap: Diğer boğazı da kapatırız
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son durum!
        Trump'tan İran'a küfürlü paylaşım: Hürmüz'ü artık açın
        Kocaeli'de fabrikada facia! 3 işçi hayatını kaybetti!
        ABD'nin İran'da 'mahsur kalan' iki uçağı imha edildi
        Trump'ın görevden aldığı generalden sert mesaj
        İran’da kritik kurtarma operasyonunda yaşananlar
        Kurumlar vergisinde indirim gündemde
        Kanser tedavisinde kritik çalışma
        Cezaevinden firar etti, 'talk show'a çıktı! Yakalandı!
        'Faiz politikası' haberlerine yalanlama
        "Başarabilirim" dedi, kanseri yendi
        Lakabı olan 'Atom'u resmi ismine dönüştürdü
        "Bu sanat değil!"
        Ankara–İstanbul YHT seferleri kısalacak
        Epstein dosyası sessizliğini bozdu
        Eski hakemler yorumladı: Kırmızı kart gerekir mi?
        Türkiye'ye etkileri
