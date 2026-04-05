Atila Gerin: Biz her maç 12-13 kişiye karşı oynuyoruz

Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde sattığı otomobilin 1 milyon 600 bin liralık parasını alamadığı gerekçesiyle tartıştığı baba ve oğlunu sokak ortasında tabancayla vurarak öldüren 76 yaşındaki sanık, ilk kez hakim karşısına çıktı. Yaşlı adam savunmasında, olay anında kendisine saldırılacağı korkusuyla... Daha Fazla Göster

Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde sattığı otomobilin 1 milyon 600 bin liralık parasını alamadığı gerekçesiyle tartıştığı baba ve oğlunu sokak ortasında tabancayla vurarak öldüren 76 yaşındaki sanık, ilk kez hakim karşısına çıktı. Yaşlı adam savunmasında, olay anında kendisine saldırılacağı korkusuyla ateş ettiğini söyleyerek, "Keşke dolandırılmasaydım da bu olay olmasaydı. Kanser hastasıyım, korkumdan böyle eylemde bulundum. Bu olay para için olmadı, para için olsaydı 10 ay beklemezdim, beni öldürecekler sandım" dedi. Daha Az Göster