        Haberler Spor Futbol Süper Lig ikas Eyüpspor Atila Gerin: Bugün 1 puan alabilseydik çok iyi olacaktı - ikas Eyüpspor Haberleri

        Atila Gerin: Bugün 1 puan alabilseydik çok iyi olacaktı

        Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında sahasında Trabzonspor'a 1-0 mağlup olan ikas Eyüpspor'un teknik direktörü Atila Gerin, "Bugün 1 puan alabilseydik çok iyi olacaktı, milli arada eksiklerimizi giderip kalan 7 maçta maksimum puan alarak kümede kalma mücadelesi vereceğiz" dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.03.2026 - 23:13 Güncelleme:
        "Bugün 1 puan alabilseydik çok iyi olacaktı"

        ikas Eyüpspor'un teknik direktörü Atila Gerin, Süper Lig'in 27. haftasında Trabzonspor'a 1-0 yenildikleri karşılaşmanın ardından değerlendirmelerde bulundu.

        Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynanan mücadelenin ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Gerin, Trabzonspor'un en iştahlı döneminde kendileriyle karşılaştığını dile getirdi.

        "BUGÜN 1 PUAN ALABİLSEYDİK ÇOK İYİ OLACAKTI"

        Bordo-mavili rakiplerinin hem zirve yarışında hem de Şampiyonlar Ligi mücadelesi içinde olduğunu vurgulayan Gerin, "Çok büyük ve kaliteli bir takımla karşılaştık. İyi hazırlandığımızı düşünüyorum. En azından savunma planımız ciddi biçimde işledi. Orta sahadaki pas bağlantılarını kesip kenarlarda sıkıştırmak istedik. Akan oyunda pozisyon vermedik, duran toplarda pozisyon verdik. Boy olarak ligin en iyi takımlarından birisi Trabzonspor. Galibiyetlerinden dolayı onları tebrik ediyorum. En azından yerde yatmadan bir maç bitirdik. Bize çok puan lazım. Genç oyuncularımızı geliştirerek oynamaya çalışıyoruz. Son 3 maçı puansız tamamlamayı hak etmedik. Bugün 1 puan alabilseydik çok iyi olacaktık. Milli arada eksiklerimizi gidererek, kalan 7 maçta maksimum puan alarak kümede kalma mücadelesi vereceğiz." ifadelerini kullandı.

        "TRABZONSPOR'A KARŞI BUNU YAPMAK KOLAY DEĞİL"

        Trabzonspor'un mücadeleye çift santrforla başlamasıyla orta sahada daha kalabalık olduklarının altını çizen Gerin, şunları söyledi:

        "Topa sahip olma konusunda iyiydik. Ama kaliteli işler yapamadık. Trabzonspor'a karşı bunu yapmak kolay değil. Bizim oyuncularımızın kaliteli işler yapması kolay değil, çok genç oyuncularımız var. Bunun çalışmasını yapacağız. Ufak tefek dokunuşlarımız olacak. Bu takımı oynatarak, bir şeyler yapabileceğimizi göstermiştik. Şimdiye kadar oyunu hiç çirkinleştirmedik. En azından gol yemezsek kazanacağımız maçlar olacaktır."

        Eyüpsultan TEM Otoyolu'nda zincirleme kaza: 1 ölü 1 yaralı

