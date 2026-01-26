Habertürk
        Atila Gerin: Ligde kalıcı olmak için mücadele edeceğiz

        Atila Gerin: Ligde kalıcı olmak için mücadele edeceğiz

        Eyüpspor Teknik Direktörü Atila Gerin, Beşiktaş gibi büyük bir takımdan 1 puan aldıkları için mutlu olduğunu ve ligde kalıcı olmak için mücadele edeceklerini söyledi.

        Giriş: 26.01.2026 - 23:52 Güncelleme: 26.01.2026 - 23:52
        "Ligde kalıcı olmak için mücadele edeceğiz"
        Eyüpspor, Trendyol Süper Lig’in 19. haftasında konuk ettiği Beşiktaş ile 2-2 berabere kaldı.

        "LİGDE KALICI OLMAK İÇİN MÜCADELE EDECEĞİZ"

        Mücadelenin ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Eyüpspor Teknik Direktörü Atila Gerin, "Beşiktaş gibi büyük bir takımdan aldığımız 1 puan, iyi bir puan. Geçen hafta da son 10 saniyede 2 puanı bırakmıştık. Bugün ikinci devre kazanabilirdik de. Maçın gelip gittiği anlar oldu. Beşiktaş geçişleri iyi yapan bir takım. Savunma geçişlerinde zaafları var. Oyuncularımız alan vermedi. Genç bir takımla oynuyoruz. Bir an önce takımın lige adapte olması lazım. Bu puanlar onlara moral oluyor. Bu yüzden mutluyum. Hepsine teşekkür ediyorum. İnanılmaz mücadele ediyorlar. Küme düşmeme mücadelesin içinde olacağız. Bu çocuklara taraftarımız destek olsun. Kayyum heyeti geldi. Kulübümüzde sorunlar belli. Ligde kalıcı olmak için mücadele edeceğiz" ifadelerini kullandı.

