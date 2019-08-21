Ekranların olduğu kadar tiyatro sahnelerinin de başarılı ismi Atılgan Gümüş, önceki gün bir alışveriş merkezinde objektiflere yansıdı.

Bir süredir tatilde olduğunu söyleyen başarılı oyuncu, şu sıralar işleri nedeniyle İstanbul'da bulunduğunu da sözlerine ekledi.

Yeni sezon içinde açıklamalarda bulunan başarılı oyuncu, "Şu an henüz net bir şey söylemek söz konusu değil. Görüşmelerimiz devam ediyor. Gelen teklifler elbette var fakat dediğim gibi şu aşamada konuşmak pek sağlıklı olmaz" açıklamasında bulundu.

