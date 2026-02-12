Final kapısını aralayacak dev mücadelede sahne bu kez Madrid’de kuruluyor. Atlético Madrid, FC Barcelona’yı yarı final ilk maçında ağırlıyor. Copa del Rey kapsamında oynanacak karşılaşmada iki ekip de rövanş öncesi üstünlüğü ele geçirmek istiyor. Karşılaşmanın yayın saati ve kanalı futbolseverlerin gündeminde. İşte detaylar...