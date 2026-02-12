Canlı
        Haberler Bilgi Spor Atletico Madrid Barcelona maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak, saat kaçta? Atletico Madrid- Barcelona maçı muhtemel 11'ler...

        Atletico Madrid-Barcelona maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak, saat kaçta?

        İspanya futbolunun iki devi, Copa del Rey yarı finalinde kozlarını paylaşıyor. Atlético Madrid ile FC Barcelona arasında oynanacak ilk randevu, final yolunda dengeleri belirleyecek. Peki, Atletico Madrid–Barcelona maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte Atletico Madrid-Barcelona maçı yayın bilgisi...

        Habertürk
        12.02.2026 - 18:06
        Final kapısını aralayacak dev mücadelede sahne bu kez Madrid’de kuruluyor. Atlético Madrid, FC Barcelona’yı yarı final ilk maçında ağırlıyor. Copa del Rey kapsamında oynanacak karşılaşmada iki ekip de rövanş öncesi üstünlüğü ele geçirmek istiyor. Karşılaşmanın yayın saati ve kanalı futbolseverlerin gündeminde. İşte detaylar...

        ATLETİCO MADRİD BARCELONA MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

        İspanya Kral Kupası Yarı Final mücadelesinde Atletico Madrid, Barcelona'yı konuk edecek. 12 Şubat Perşembe günü saat 23.00'da oynanacak mücadele, S Sport Plus ekranlarından canlı izlenebilecek.

        ATLETİCO MADRİD MUHTEMEL KADRO

        Musso, Llorente, Gimenez, Hancko, Ruggeri, Simeone, Mendoza, Koke, Baena, Lookman, Griezmann.

        BARCELONA MUHTEMEL KADRO

        Garcia, Cancelo, Araujo, Garcia, Martin, De Jong, Bernal, Yamal, Olmo, Rashford, Lewandowski.

