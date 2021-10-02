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ATM'den para çekmek isteyenleri yardım bahanesiyle dolandırdı

Siirt'te ATM´den para çekemeyen yaşlı ve yardıma muhtaç vatandaşları, yardım etme bahanesiyle dolandırdığı tespit edilen Ö.C.E. gözaltına alındı.

ATM'den para çekmek isteyenleri yardım bahanesiyle dolandırdı
DHA

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bir kişinin, ATM´lerden para çekmeye çalışan yaşlı ve yardıma muhtaç vatandaşları dolandırdığını belirledi. Güvenlik kamerası görüntülerinden, yardım etme bahanesiyle yarlarına yaklaştığı vatandaşların hesabındaki paraları kendi hesabına aktardığı saptanan şüphelinin Ö.C.E. olduğu tespit edildi. Ekipler, dolandırıcılık olaylarının yaşandığı ATM'ler önünde önlem aldı. Ö.C.E., bir yaşlı vatandaşı dolandırmak isterken suçüstü yakalanarak gözaltına alındı.

Emniyete götürülen Ö.C.E.'nin sorgusunun sürdüğü bildirildi.

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