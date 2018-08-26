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Atma türkü sanatçısı Ahmet Çakar toprağa verildi

Dün gece saatlerinde Pilavdağı Mahallesi Erzurum Caddesi üzerinde, virajı alamayarak yoldan çıkan otomobil ile dereye yuvarlanan Ahmet Çakar, saatler sonra bulunduğu yerden hayatını kaybetmiş olarak çıkartılmıştı. Dün geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybeden Rizeli atma türkü sanatçısı Ahmet Çakar (29), toprağa verildi

26.08.2018 - 16:43 | Güncelleme: İHA

İHA'nın haberine göre, dün gece saatlerinde Pilavdağı Mahallesi Erzurum Caddesi üzerinde, virajı alamayarak yoldan çıkan otomobil ile dereye yuvarlanan Ahmet Çakar, saatler sonra bulunduğu yerden hayatını kaybetmiş olarak çıkartılmıştı.

Kaza yerinde hayatını kaybeden sevilen atma türkü sanatçısı Ahmet Çakar’ın cenazesi Rize merkeze bağlı Azaklıhoca Köyü Merkez Camiinde kılındı.



Cenazeye Rize Valisi Erdoğan Bektaş, Rize Belediye Başkan Vekili Saffet Kopuz, AK Parti Rize İl Başkanı İshak Alim, İl Genel Meclis Başkanı Mehmet Kazancı, Rize Belediye Başkan Yardımcıları, Çakar’ın yıllarca aynı sahneyi paylaşıp aynı zamanda ustası olan Rize’li atma türkü şairi Osman Efendioğlu, daire amirleri, sanatçı dostları, Rize belediye personeli ile çok sayıda vatandaş katıldı.



KÜLLİYE'DE 15 TEMMUZ'A ATMA TÜRKÜ YAZMIŞTI

2016 yılında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen "Yaşayan İnsan Hazineleri, Geleceğe Aktarılan Mirasın Temsilcileri" adlı bir ödül törene Rizeli bir başka atma türkü sanatçısı Osman Efedioğlu ile katılmış, burada Cumhurbaşkanı Erdoğan'a atma türkü atarak beğenileri üzerine toplamıştı. "Belasını bulacak FETÖ'sü, PKK'sı" gibi ifadelerin yer aldığı türkü Cumhurbaşkanı Erdoğan, dönemin Başbakanı Binali Yıldırım ve Kültür Bakanı Nabi Avcı tarafından da hayranlıkla dinlenmişti.



Öte yandan, önceden belirlenmiş programı nedeni ile il dışında bulunan Rize Belediye Başkanı Prof. Dr. Reşat Kasap, gönderdiği taziye mesajında ise, “Yöremiz şairlerinden personelimiz Ahmet Çakar’ı geçirmiş olduğu trafik kazası sonucu vefatının derin üzüntüsü içerisindeyim. Merhuma Allah’tan rahmet, ailesine, sevenlerine ve tüm dostlarına başsağlığı dilerim” ifadelerine yer verdi.

 

 

 

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