Attila Szalai yeni takımıyla anlaştı! İşte bonservis bedeli...
Fenerbahçe'nin transfer görüşmeleri için izin verdiği Attila Szalai, Hoffenheim ile anlaşma sağladı. İşte detaylar...
Yeni sezona yaptığı transferler ile iddialı bir giriş yapmak isteyen Fenerbahçe'de ayrılacak isimler de netlik kazanmaya başladı.
Sarı lacivertlilerin transfer görüşmeleri için izin verdiği Attila Szalai, Hoffenheim ile anlaşma sağladı.
Fabrizio Romano'nun haberine göre; önümüzdeki günlerde sağlık kontrolünden geçecek olan Macar savunmacı, herhangi bir aksilik çıkmaması halinde Alman ekibiyle sözleşme imzalayacak.
Fenerbahçe bu transferden 12 milyon euro bonservis bedelini kasasına koyacak.
Fenerbahçe'ye 2021 Ocak ayında 2.2 milyon euro karşılığında Apollon Limassol'dan transfer edilen Attila Szalai, sarı-lacivertli forma altında 117 maça çıktı ve 7 gol, 4 asistlik performansla oynadı.