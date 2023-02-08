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Takı, mücevherat alanlarının yanında yatırım sektöründe de sıklıkla kullanılan ve sadece bireysel olarak insanların değil; devletlerin de vazgeçemeyeceği bir metal olan Au elementi periyodik tabloda nerede yer almaktadır? Au elementi ne demek sorularına yanıt aradığımız içeriğimizi sizler için hazırladık. İşte, tüm detaylar…

Au Simgesi Hangi Elementin Sembolüdür?

Periyodik cetvel üzerinde Au kısaltmasıyla yer alan element altındır. Bu kısaltmayı, Latincede parlayan, ışıldayan gibi anlamlara gelen “aurum” kelimesinden alan bu elementin İngilizcedeki karşılığı ise “gold”dur.

Altın Elementi Özellikleri

Altın elementinin insanlık tarihinde ilk kez kullanılmasının MÖ. 4000’li yıllara kadar uzandığı tahmin edilmektedir. Tarih boyunca gerek süs eşyası gerekse de paranın hammaddesi olarak kullanılan bu element, bugün de emtia piyasasında, önemli bir yatırım aracı olarak kullanılmaktadır.

Periyodik cetvel üzerinde, geçiş metalleri arasında yer alan altın elementi; saf halde yumuşak olarak bulunur ve parlak sarı bir renge sahiptir. Kolayca işlenen bir metal olması sebebiyle, dövülerek, dökülerek hatta kabartılarak işlenen bu element, asitlere karşı da oldukça dayanıklı bir yapıdadır.

Oldukça kararlı olan, hem havadan hem de sudan kolayca etkilenmeyen, paslanmayan ve kararmayan bir element olan altın, elektriği iletme konusunda da oldukça başarılıdır.

Çıkartıldıktan sonra genellikle külçeler halinde depolanan altın elementinin kullanım alanı ise oldukça geniştir. Özellikle paslanmaması, kararmaması, havadan ve sudan etkilenmemesi sebebiyle altın elementi takı ve mücevherat sektörünün en önemli metali olarak dikkat çekmektedir. Kuyumculuk alanında genellikle platin, bakır, gümüş gibi diğer metallerle alaşım halinde kullanılan altının bir diğer önemli kullanım alanı ise elektronik sektörüdür. Elektriği iletme konusunda oldukça mahir olan altın elementi, bu özelliği sebebiyle elektronik cihazlarda sıklıkla kullanılmaktadır. Tüm bunlara ek olarak altının tıp alanında kullanıldığı da bilinmektedir. Özellikle romatoid artrit hastalığının tedavisinde altın elementi kullanılmaktadır.

Minerallerin içinde saf ya da bileşik halde bulunabilen altın elementi, dünyanın pek çok ülkesinde var olmasına rağmen düşük oranlarda bulunmaktadır. Dünyada en fazla altın rezervine sahip olan ve dünya rezervlerinin yaklaşık olarak üçte ikisine sahip olan Güney Afrika’yı, Amerika Birleşik Devletleri, Rusya, Endonezya, Özbekistan ve Avustralya gibi ülkeler takip etmektedir.

Tüm bunlara ek olarak tarihin eski dönemlerinden beri en değerli metallerden biri olarak değerlendirilen altın elementinin, tarih boyunca üretim miktarının mali değerinin 5 trilyon dolar olduğu tahmin edilmektedir.

Altın elementinin insan sağlığına olan etkileri ise genel olarak tahriş ve alerjik reaksiyon şeklinde kendini göstermektedir. Bazı insanlarda altının solunması, göze ya deriye temas ettirilmesi halinde alerjik reaksiyonlar gözlenmektedir.

Au Periyodik Tabloda Nerede Yer Almaktadır?

Emtia piyasasında önemli bir yatırım ve ödeme aracı olan, ayrıca periyodik tabloda yer alan elementler arasında para birimi olarak kullanılmış tek metal olan altın elementi; periyodik tablonun 6. periyodunun 11. grubunda yer almaktadır. Simgesi Au, atom numarası ise 79 olan altın elementi, oda sıcaklığında katı halde bulunan bir metaldir ve bu elementin kaynama noktası 2836, erime derecesi ise 1064 santigrat derece olarak ölçülmüştür.