Audi'den 'elektrik' atak! 2 yeni SUV gün sayıyor...

Bazı otomobiller, markaların gelecek vizyonuna ışık tutar. Bu modellerde kullanılan tasarımlar ve özellikler, o markanın ileride tanıtacağı modelleri için de ipuçları verir.

İşte Alman otomobil üreticisi Audi'nin Q6 e-tron modeli yukarıdaki satırlarda bahsini ettiğimiz otomobillerden biri.

Volkswagen Grubu'nun Premium Platform Elektrik (PPE) ile yollara çıkan ilk seri üretim modeli olan Q6 e-tron, gerek iç ve dış tasarımı, gerekse de teknolojik özellikleri ile Audi'nin yeni çağını temsil ediyor. Aynı zaman da ismi ile de markanın yeni dönemini vurguluyor.

Öyle ki, Audi'de artık tek rakamlar içten yanmalı motora sahip modelleri, çift rakamlar ise elektrikli modelleri temsil ediyor.

Q6 e-tron ile geçtiğimiz günlerde İspanya'nın Bilbao kentindeki gerçekleşen Avrupa lansmanında tanıştık.

Bilbao çevresinde yaklaşık 200 kilometre kadar kullanma fırsatı bulduğumuz Q6 e-tron, Audi'nin geçmişi ile geleceğini buluşturan bir otomobil olmuş. Şimdi gelin Alman üreticinin orta boy elektrikli SUV modeli Q6 e-tron'a yakından bakalım.

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MARKANIN EN YÜKSEK ELEKTRİKLİ MENZİLİ

Toplam 100 kWsa (94,9 kWsa net) brüt kapasiteye sahip yeni lityum iyon bataryalar ile donatılan Q6 e-tron, 4 tekerlekten çekiş sistemi 'quattro' ile birlikte 625 kilometreye kadar menzil sağlıyor.

Bu rakam her ne kadar WLTP verisi olsa da, otoyol sürüşleri gibi performanslı kullanımlar da bile tek şarj ile 500 kilometre menzilin hayal olmadığını belirtmek gerek. Hatta, mevcut Audi ürün gamındaki en yüksek elektrik menzilini sağlayan otomobilin Q6 e-tron olduğunu da belirtelim.

Audi Q6 e-tron quattro, arka aksta sabit mıknatıslı senkron motor (PSM) ve ön aksta senkron olmayan bir motorla (ASM) donatılıyor. Sistem 285 kW (387 hp) güç sağlıyor. Q6 e-tron quattro sıfırdan 100 km/s hıza 5.9 saniyede ulaşıyor. PPE için geliştirilen yeni elektromotorlardaki verimlilik önlemleri, önceki elektrikli modellere kıyasla yaklaşık 40 kilometre daha fazla menzil sağlıyor. Daha güçlü versiyon olan SQ6 e-tron ise maksimum 360 kW (Kalkış Kontrolü modunda 380 kW) güç kullanıma sunuyor. Arka akstaki PSM, Audi SQ6 e-tron'da 200 milimetre eksenel uzunluğa sahip. S modelinin menzili maksimum 598 kilometre olarak açıklanıyor. Kalkış Kontrolü modunda bu versiyon 0-100 km/s hızlanmasını 4.3 saniyede tamamlıyor. REKLAM Yüksek gerilimli bataryanın gelişmiş termal yönetimi, 800 volt entegre elektrik sistemi ve tüm bu ekosistem, ideal koşullarda 270 kW'a kadar maksimum şarj gücü ile hızlı şarj istasyonunda 10 dakika şarj ile otomobile 255 kilometreye kadar menzil sağlıyor. Yüksek gerilimli bataryayı yüzde 10'dan 80'e şarj etmek için ise 21 dakika yetiyor. ÖN YOLCUYA İLK KEZ EKRAN SUNDU Audi Q6 e-tron'un iç mekanında, bolca ekran bulunuyor. Ön konsolda dijital gösterge ekranı, multimedya ekranı ve yolcu bilgi ekranı olmak üzere 3 farklı ekran yer alıyor. 11.9 inç boyutundaki sanal kokpit ve 14.5 inç MMI dokunmatik ekrandan oluşan panoramik ekran, kavisli bir tasarıma ve OLED teknolojisine sahip. 10.9 inç MMI ön yolcu ekranı da Audi'de ilk kez kullanılıyor. Fakat tüm bu ekranlara rağmen, kabin içinde gözü yormayan yalın bir tasarım felesefesi hakim. Zaten bu da Audi'nin geçmişten gelen bir anlayışı olarak tüm otomobillerinde yer alıyor. Devam edecek olursak, şaft tüneli bulunmayan otomobil, 4 bin 771 mm uzunluk, aynalar hariç bin 965 mm genişlik ve bin 648 mm yüksekliğe sahip otomobil, 2 bin 899 mm aks mesafesine sahip. Bagaj kapasitesi 526 litre olarak açıklanırken, bunun dışında ön kaputun altında bir ön bagaj bulunuyor ve 64 litre ek depolama alanı sağlıyor. FAR TASARIMI İSTEĞE BAĞLI DEĞİŞİYOR Audi Q6 e-tron da yer alan bir diğer farklı özellik de, farların kişiselleştirilebilmesi. Donanım seviyesine bağlı olarak Matrix LED farların yeniden tasarlanan gündüz farlarında ve dijital OLED arka aydınlatma grubunda sekiz adede kadar dijital ışık imzası yer alıyor. Kullanıcılar bu isteğe bağlı olarak multimedya ekranı üzerinden bu farklı tasarımlardan birini seçebiliyor.