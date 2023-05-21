Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Augsburg Borussia Dortmund maçı hangi kanalda ve saat kaçta? Borussia Dortmund nasıl şampiyon olur?

Almanya Bundesliga'nın 33. haftasında lider Bayern Münih'in en yakın takipçisi Borussia Dortmund, deplasmanda kümede kalma savaşı veren Augsburg'a konuk olmaya hazırlanıyor. Bayern Münih'in sahasında Leipzig'e 3-1 mağlup olmasıyla beraber liderliği ele geçirme şansı yakalayan Dortmund, mücadeleyi kazanması halinde son haftaya lider girmeyi başaracak. İşte, Augsburg Borussia Dortmund maçı ile ilgili bilgiler...

ABONE OL
HABERTURK.COM
  • Augsburg Borussia Dortmund maçı hangi kanalda ve saat kaçta? Borussia Dortmund nasıl şampiyon olur?

    Augsburg Borussia Dortmund maçı için geri sayım başlamış durumda. Avrupa futbolunda günün sonucu en çok merak edilen mücadelesi olan zorlu randevuda konuk ekip Borussia Dortmund, rakibini mağlup etmesi durumunda Bayern Münih'ten liderlik koltuğunu devralıcak ve kırmızı beyazlıların 10 yıllık şampiyonluk hegemonyasına son verme şansı yakalayacak!
  • Augsburg Borussia Dortmund maçı hangi kanalda ve saat kaçta? Borussia Dortmund nasıl şampiyon olur?

    BORUSSIA DORTMUND NASIL ŞAMPİYON OLUR?

    Bundesliga'nın 33. haftasında Augsburg'a konuk olacak Borussia Dortmund, rakibini mağlup etmesi halinde liderliğe yükselecek ve son hafta evinde ağırlayacağı Mainz karşısında şampiyon olma fırsatı yakalayacak.

    Gelsenkirchen temsilcisi, rakibi ile berabere kalması durumunda ise hem ikili averajda hem de genel averajda lider Bayern'in gerisinde olması nedeniyle 2. sırada kalacak.
  • Augsburg Borussia Dortmund maçı hangi kanalda ve saat kaçta? Borussia Dortmund nasıl şampiyon olur?

    AUGSBURG BORUSSIA DORTMUND MAÇI NE ZAMAN? 

    Augsburg Borussia Dortmund maçı bugün (21 Mayıs) saat 18:30'da oynanacak.
  • Augsburg Borussia Dortmund maçı hangi kanalda ve saat kaçta? Borussia Dortmund nasıl şampiyon olur?

    AUGSBURG BORUSSIA DORTMUND MAÇI HANGİ KANALDA?

    Augsburg Borussia Dortmund karşılaşması beIN Sports'tan canlı yayınlanacak.

Haberi Hazırlayan : Mete Ertunç Sevilir
Sayfa Yükleniyor..

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.