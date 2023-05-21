BORUSSIA DORTMUND NASIL ŞAMPİYON OLUR?



Bundesliga'nın 33. haftasında Augsburg'a konuk olacak Borussia Dortmund, rakibini mağlup etmesi halinde liderliğe yükselecek ve son hafta evinde ağırlayacağı Mainz karşısında şampiyon olma fırsatı yakalayacak.



Gelsenkirchen temsilcisi, rakibi ile berabere kalması durumunda ise hem ikili averajda hem de genel averajda lider Bayern'in gerisinde olması nedeniyle 2. sırada kalacak.