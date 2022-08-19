Dünün bir başka şaşırtan ismi de Serdar Dursun’du... Tamam bir santrforun görevi gol atmaktır, Serdar da golü atarak işini yapanlar kervanına katıldı. Ne var ki, attığı gole kadar yine saç baş yoldurdu. Kafasını kaldırıp bir çevre kontrolü yapsa hem daha iyi pozisyonlara girip üretimi artıracak hem de asist de yapabilecek. Avrupa’da ikinci defadır ciddi şans buluyor Serdar... Ama gerçekçi olalım, gol atmış olsa da bu şanslarını iyi değerlendiremedi. Pedro’nun gelişiyle 11 onun için uzak bir ihtimal gibi görünüyor.