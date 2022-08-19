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Austria Wien - Fenerbahçe maçının yazar yorumları

Fenerbahçe, Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında deplasmanda Austria Wien'i 2-0 yendi. Sarı-lacivertliler 8'de King ile öne geçerken Avusturya ekibinde Galvao 83'te kırmızı kart gördü. Maçta son sözü 90'da Serdar Dursun söyledi. Austria Wien - Fenerbahçe maçını yorumladı

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  • Austria Wien - Fenerbahçe maçının yazar yorumları - Jesus'un ustalığı - FB haberleri

    UĞUR MELEKE: Elbette, santra itibariyle 3-4-3’ün riskli bir tercih olduğunu kabul edelim. Eğer Avusturya’dan kötü bir sonuçla dönülseydi de büyük ihtimalle tüm spor kamuoyu Jesus’u aldığı bu risk nedeniyle eleştirecektik. 
  • Austria Wien - Fenerbahçe maçının yazar yorumları - Jesus'un ustalığı - FB haberleri

    Zira Kasımpaşa maçında yakalanan ana plan başarılıydı, o 11’e iki-üç rötuş yaparak pekala daha az risk alabilirdi Viyana’da. Ancak Jesus daha büyük riski almayı tercih etti. Alioski, Lemos, İsmail gibi sürpriz oyuncularla kurduğu 3-4-3’ü denedi Avusturya’da. 
  • Austria Wien - Fenerbahçe maçının yazar yorumları - Jesus'un ustalığı - FB haberleri

    Elbette takım kaliteleri arasındaki uçurumu da dikkate alıyorum, ancak Fenerbahçe’nin taktiksel olarak 3-4-3 konusunda da sınıfı geçtiğini söyleyebilirim. Austria Wien mütevazı bir kadroyla mücadele ediyor. Geçen sezon takımın yarısını kaybettiler, üstelik puan ve para cezası da aldılar. 
  • Austria Wien - Fenerbahçe maçının yazar yorumları - Jesus'un ustalığı - FB haberleri

    Dün ilk 11’de 20 yaş altı 4 oyuncuyla çıktılar sahaya. Ama dinamikler. Coşkulular. İştahlı bir top oynadılar. Fenerbahçe’yse genç ve enerjik rakibine karşı olgun bir tavır ortaya koydu. Orta sahada İsmail ve Crespo’nun kazandığı toplarla Rossi ve King’in koşu yollarını beslediler ana plan olarak. 60 dakika sahada kalabilen King buldozer gibiydi. Kasımpaşa maçında bıraktığı yerden devam etti öldürücü sprintlerine.
  • Austria Wien - Fenerbahçe maçının yazar yorumları - Jesus'un ustalığı - FB haberleri

    GÜRCAN BİLGİÇ: Sadece sistemini "beşli"ye döndürmemişti Jesus, son maçtan yedi farklı oyuncuyla Viyana'da sahadaydı. Birden bire takımın genetiği, topla oyna, pas yap, atak organize et, pozisyon bul formatından çıktı. İki de altı numara (İsmail – Crespo) bu gruba eklenince, yedi mücadeleci ile "önce kaybetme" maçını izlemeye başladık. 
  • Austria Wien - Fenerbahçe maçının yazar yorumları - Jesus'un ustalığı - FB haberleri

    Fikir vermesi açısından bu düzen maçı boğar, rakibi bloke eder. Orta sahanızda top sizdeyken akıl üreten olmadığında sürekli olarak topun peşinden koşarsınız. Ancak ilk maçın kritik havasında, Kadıköy'e avantajlı skor arıyorsanız, başınızı ağrıtmayacak "doğru oyun" kararıdır aynı zamanda. Öne çıkan oyun değil, tabela olunca, Jesus gibi bir tecrübe "Bana ne?" demekten çekinmez.
  • Austria Wien - Fenerbahçe maçının yazar yorumları - Jesus'un ustalığı - FB haberleri

    TAYFUN BAYINDIR: Her ne kadar Fenerbahçe ile Wien arasında ciddi kalite farkı olsa da sarı-lacivetlilerin henüz ekipten takıma geçiş evresini tamamlamamış olması maç öncesi küçük de olsa tedirginlik yaratıyordu. Jesus’un şok eden 11 tercihi açıkçası bu tedirginliği en az üç kat daha artırdı. 
  • Austria Wien - Fenerbahçe maçının yazar yorumları - Jesus'un ustalığı - FB haberleri

    Başkan Ali Koç bile dünkü başlangıç 11’ini görünce, hele Lemos ismini listede okuyunca tıpkı tüm Fenerbahçe taraftarı gibi şok geçirmiştir. Ama o hemen hemen hepimizin hiç beğenmediği Lemos dün sakatlanıp çıkana kadar Jesus’un istediği her şeyi tam anlamı ile yerine getirdi. Ancak unutmayalım ki, dün iki ciddi hata vardı savunmada, ikisinde de Lemos imzası kayıtlara geçti. Lemos’un zamanla yeniden değişmez bir yedek olacağı kanısı bende hala hakim...
  • Austria Wien - Fenerbahçe maçının yazar yorumları - Jesus'un ustalığı - FB haberleri

    Dünün bir başka şaşırtan ismi de Serdar Dursun’du... Tamam bir santrforun görevi gol atmaktır, Serdar da golü atarak işini yapanlar kervanına katıldı. Ne var ki, attığı gole kadar yine saç baş yoldurdu. Kafasını kaldırıp bir çevre kontrolü yapsa hem daha iyi pozisyonlara girip üretimi artıracak hem de asist de yapabilecek. Avrupa’da ikinci defadır ciddi şans buluyor Serdar... Ama gerçekçi olalım, gol atmış olsa da bu şanslarını iyi değerlendiremedi. Pedro’nun gelişiyle 11 onun için uzak bir ihtimal gibi görünüyor.
  • Austria Wien - Fenerbahçe maçının yazar yorumları - Jesus'un ustalığı - FB haberleri

    Dün 90 dakikanın tamamı Fenerbahçe’nin kontrolünde geçti ama sahada ilk 60 dakika başka, kalan 30 dakikada ise başka bir Fenerbahçe vardı. Lincoln ve Zajc’ın girişi ile keyif veren bir takım haline gelen son 30’daki Fenerbahçe sanırım herkesin tercih edeceği Fenerbahçe’dir.
  • Austria Wien - Fenerbahçe maçının yazar yorumları - Jesus'un ustalığı - FB haberleri

    BÜLENT TİMURLENK:  Jesus'a Avusturya ekibinin analizi geldiğinde Portekizli teknik adam "Elimdeki oyuncu havuzundan hangi 11'i de çıkartsam biz bu takıma tur vermeyiz" demiştir. Adana Demirspor maçı için 3-4 kritik oyuncuyu dinlendirmek, yenilere şans tanımak ya da paslanan Crespo'nun şans bulması... Bütün bunlar kağıt üzerinde iyi fikirler… Rakip, Fenerbahçe kalesinde hücum bitirmeyi bırakın, 3 pası biraz da presin etkisiyle yapamayınca maçın rengi daha ilk 20 dakikada belli oldu. 
  • Austria Wien - Fenerbahçe maçının yazar yorumları - Jesus'un ustalığı - FB haberleri

    King'in golüyle takım 1-0 öndeydi ve tek sorun 45 dakika boyunca oyuna hiç girmeyen Serdar Dursun'du. Soyunma odasında sert bir fırça yediği belli, ikinci yarıda orta saha derinine geldi, spiker adını anmaya başladı ve tabelayı belirledi. Fenerbahçe'nin en değerli adamı Ferdi Kadıoğlu. Sol bek, ortanın solu, sağ bek ve ortanın sağı. Ferdi'ye hangi görev verilse o bölgenin adamından formayı kapıp vermem dercesine futbol oynuyor. Austria Wien'in adı var kendisi yok olmuş, o da onların problemi… Bizim bildiğimiz Fenerbahçe Avrupa Ligi'nde…

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