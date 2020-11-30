AUZEF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi AUZEF güz denemi vize sınavları geçtiğimiz gün sona erdi. Sınavların sona ermesinin ardından öğrenciler merak içerisinde sınav sonuçlarının açıklanacağı tarihi araştırmaya başladı. Peki, AUZEF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte, merak edilen detaylar...



Geçtiğimiz akşam AUZEF'in resmi Twitter hesabından şu açıklama yapıldı:

Güz Dönemi Ara (Vize) Sınavı bu akşam (29 Kasım 2020) saat 23.59 itibarıyla sona erdi. Tüm öğrencilerimize geçmiş olsun. Emeği geçen tüm çalışanlarımıza teşekkür ediyoruz.

Açıklamada sonuçların en zaman açıklanacağı ile ilgili bir detay verilmedi. Ancak geçen yıl ki tecrübeler göz önüne alındığı zaman sonuçların en geç 3 4 gün içerisinde açıklanması yani 2 veya 3 Aralık'ta öğrencilerin erişimine açılması bekleniyor. Ancak hemen belirtelim ki konuyla ilgili herhangi bir resmi açıklama bulunmuyor.