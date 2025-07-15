İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi, Bahar Yarıyılı Bütünleme (Telafi) Sınavı tarihlerini duyurdu. Sınava katılım sağlayacak olan öğrenciler, AUZEF bütünleme tarihini gündemine aldı. Sınavlar cumartesi sabah ve öğle, pazar sabah ve öğle olmak üzere toplamda 3 veya 4 oturumda gerçekleştirilir. Peki, "AUZEF bütünleme sınav giriş belgesi açıklandı mı? 2025 AUZEF bütünleme sınavı ne zaman?" İşte AUZEF sınav yerleri giriş belgesinin açıklanacağı tarih...