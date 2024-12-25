AUZEF sınavı ne zaman, hangi tarihte? AUZEF sınav giriş belgesi açıklandı
İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (AUZEF) sınav giriş belgesi yayınlandı. AUZEF güz dönemi final sınavları, üç oturum halinde gerçekleştirilecek. Peki AUZEF sınavı ne zaman, hangi tarihte?
AUZEF sınav tarihi belli oldu. Aralık ayında yapılacak olan sınav için AUZEF sınav giriş belgesi yayınlandı. Peki AUZEF sınavı ne zaman?
AUZEF SINAV GİRİŞ BELGELERİ YAYINLANDI MI?
AUZEF bitirme sınavına (final) ait, sınav giriş belgeleri yayınlandı. Sınav yerlerini sorgulamak isteyen öğrenciler, İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi internet sitesi üzerinden sınav giriş belgelerine ulaşabilecek.
AUZEF FİNAL SINAVI NE ZAMAN?
İstanbul Üniversitesi AUZEF’in 2024-2025 eğitim öğretim yılı güz dönemi final sınavları 28-29 Aralık 2024 tarihlerinde yapılacak. Bahar dönemi final sınavları ise 31 Mayıs - 1 Haziran 2025 tarihleri arasında düzenlenecek.
AUZEF internet sitesinde yer alan sınav takvimi şu şekildedir;
Yarıyıl Sonu (Bitirme Sınavları): Güz Dönemi 28 Aralık - 29 Aralık 2024 / Bahar Dönemi 31 Mayıs - 1 Haziran 2025
Yarıyıl Sonu (Telafi Sınavları): Güz Dönemi 1 Şubat - 2 Şubat 2025 / Bahar Dönemi 12 Temmuz - 13 Temmuz 2025
Mezuniyete Üç Ders Sınavı: 2024-2025 Eğitim Öğretim yılı 6 Eylül 2025