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AUZEF vize sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

İstanbul Üniversitesi AUZEF sınav sonuçları için heyecanlı bekleyiş başladı. 12-13 Kasım 2022 tarihlerinde üç oturumda gerçekleşen vize ara sınav sonuçlarının açıklanacağı tarih gündemdeki yerini aldı. İşte 2022 AUZEF sınav sonuçları sorgulama ekranı ve tarihi...

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  • AUZEF vize sınav sonuçları ne zaman açıklanacak 2022, açıklandı mı? 2022 İstanbul Üniversitesi AUZEF sınav sonuçları sorgulama ekranı

    İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi AUZEF ara sınavları 2022-2023 yılı takviminde belirtilen tarihler arasında gerçekleşti. Sınavların tamamlanmasının akabinde AUZEF sınav sonuçlarının açıklanacağı tarih gündemdeki yerini aldı. İşte 2022 AUZEF sınav sonuçları sorgulama ekranı ve tarihi...
  • AUZEF vize sınav sonuçları ne zaman açıklanacak 2022, açıklandı mı? 2022 İstanbul Üniversitesi AUZEF sınav sonuçları sorgulama ekranı

    AUZEF SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

    AUZEF güz dönemi sınav sonuçlarının açıklanacağı tarih kesinleşmedi tahminlere göre sonuçlar sınavdan sonraki 15 gün içerisinde açıklanacak.

    AUZEF SINAV SONUCU SORGULAMASI İÇİN TIKLAYINIZ
  • AUZEF vize sınav sonuçları ne zaman açıklanacak 2022, açıklandı mı? 2022 İstanbul Üniversitesi AUZEF sınav sonuçları sorgulama ekranı

    AUZEF SINAV SORULARI VE CEVAPLARI YAYIMLANDI MI?

    AUZEF soru kitapçıkları ile ilgili bir açıklama geldi. Yapılan açıklamada; "https://auzef.istanbul.edu.tr/ adresi üzerinden yapılan açıklamada "12-13 Kasım 2022 tarihinde yapılacak olan ara sınavın (vize) tamamlanmasının ardından, sınav sorularının ilanı ve soru itiraz süreci eş anlı olarak, son sınav oturumunun tamamlanmasının ardından aynı gün (13 Kasım 2022) saat 23.59 itibarıyla başlayacak ve 15 Kasım 2022 saat 23.59’da (2 iş günü) sona erecektir.

    Süre tamamlandığında soru ilanı ve soru itiraz sistemi erişime kapanacaktır.Sınav soru kitapçıkları, aksis.istanbul.edu.tr adresindeki AUZEF Yeni Öğrenme Yönetim Sistemi üzerinden sırasıyla “Sınav İşlemleri- Sınav Kitapçığı” menüsünde ders bazlı olarak yayımlanacaktır." denildi.
  • AUZEF vize sınav sonuçları ne zaman açıklanacak 2022, açıklandı mı? 2022 İstanbul Üniversitesi AUZEF sınav sonuçları sorgulama ekranı

    2022-2023 AUZEF AKADEMİK TAKVİMİ

    Ara Dönem (Vize) Sınavları 12 Kasım - 13 Kasım 2022

    Yarıyıl Sonu (Bitirme Sınavları) 24 Aralık - 25 Aralık 2022

    Yarıyıl Sonu (Telafi Sınavları) 04 Şubat - 05 Şubat 2023
  • AUZEF vize sınav sonuçları ne zaman açıklanacak 2022, açıklandı mı? 2022 İstanbul Üniversitesi AUZEF sınav sonuçları sorgulama ekranı

    SINAV İTİRAZI HAKKINDA

    "Sınav Soru Kitapçıklarının Yayımlanması ve Soru İtiraz Süreci Hakkında Duyuru" başlıklı duyuruda "Soru itirazları, aksis.istanbul.edu.tr adresindeki AUZEF Yeni Öğrenme Yönetim Sistemi üzerinden sırasıyla “Sınav İşlemleri - Sınav İtiraz İşlemleri - Soru İtiraz” menüleri kullanılarak yapılacaktır. Bu sistemin haricinde bildirilen soru itirazları dikkate alınmayacaktır.

    Soru itiraz işlemleri yapılırken, itiraz edilen soruya ilişkin kitapçık türü ve soru sıra numarası mutlaka doğru işaretlenmelidir.​

    Soru itiraz süreci sona erdikten sonra, itirazda bulunulan sorular, ilgili dersin öğretim elamanı tarafından değerlendirilecektir." ifadelerine yer verildi.

     
  • AUZEF vize sınav sonuçları ne zaman açıklanacak 2022, açıklandı mı? 2022 İstanbul Üniversitesi AUZEF sınav sonuçları sorgulama ekranı

    AUZEF DERS GEÇME NOTU KAÇ?

    Öğrencilerin, yarıyıl/yıl içi etkinlik notlarına bakılmaksızın bir dersten koşullu veya doğrudan geçebilmeleri için;

    Açıköğretim programlarında yarıyıl/yılsonu sınavından 100 (yüz) tam puan üzerinden en az 40 (kırk),

    Uzaktan öğretim programlarında ise en az 50 (elli) puan almaları gerekir. Bitirme/bütünleme sınavında bu değerlerin altında not alan veya bu sınavlara girmeyen öğrenciler FF harf notu alarak başarısız sayılır.

    AUZEF PUAN HESABI NASIL YAPILIR?

    Çoktan seçmeli testlerde öğrencilerin ders sınav puanı, cevap optiklerinin optik okuyucular ile okunması sonucunda oluşturulur. Açık öğretim programlarında; öğrencinin dersteki toplam soru üzerinden kaç soruya doğru cevap; kaç soruya yanlış cevap verdiği belirlenir ve sonra 20 soruluk bir test için her doğru cevap artı 5 puan; her yanlış cevap ise eksi 1,25 puan değeri ile çarpılıp toplanarak toplam ders sınav puanı elde edilir. (Öğrencinin şans başarısını (tesadüfi cevaplama) en aza indirmek için 4 yanlış 1 doğruyu götürür.)

    Ders Puanı = (Doğru sayısı x 5) – (Yanlış sayısı x 1,25) olarak hesaplanır.

    Örnek hesaplama aşağıdaki gibidir;

    Açıköğretim programlarında

    20 soruluk çoktan seçmeli bir teste 15-Doğru, 3-Yanlış, 2-Boş olarak cevap veren öğrencinin ders puanı;

    Ders puanı = (15 x 5) - (3 x 1,25) = (75) - (3,75) = 71,25 olacaktır.

    Açık öğretim programlarında bir öğrencinin bağıl değerlendirmeye katılabilmesi için bitirme/bütünleme sınavında en az 40 puan alması gerekir.

    Uzaktan öğretim programlarında;

    Öğrencilerin ders puanları hesaplanır iken Öğrencinin dersteki toplam soru üzerinden kaç soruya doğru cevap verdiği belirlenir ve 20 soruluk bir test için her doğru cevap 5 puan ile çarpılarak toplam sınav puanı elde edilir; yanlış cevaplar dikkate alınmaz.

    Ders Puanı = (Doğru sayısı x 5) olarak hesaplanır.

    Uzaktan öğretim programlarında 20 soruluk çoktan seçmeli bir testte 15-Doğru, 3-Yanlış, 2-Boş olarak cevap veren öğrencinin ders puanı;

    Ders puanı = (15 x 5) = 75 olacaktır.

    Uzaktan öğretim programlarında bir öğrencinin bağıl değerlendirmeye katılabilmesi için bitirme/bütünleme sınavlarında en az 50 puan alması gerekir.

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