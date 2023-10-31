AUZEF vize sınav tarihleri takvimi: 2023-2024 AUZEF sınav giriş belgesi açıklandı mı, sınavlar online mı?

AUZEF vize sınav tarihleri takvimi: 2023-2024 AUZEF sınav giriş belgesi açıklandı mı, sınavlar online mı?

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İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi AUZEF sınav tarihleri için heyecan başladı. 2023-2024 akademik yılı güz dönemi vize sınavlarının yaklaşmasıyla AUZEF sınavlarının ne zaman ve nasıl yapılacağı sorgusu artış gösterdi. İşte, konuya ilişkin ayrıntılar haberimizde...