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        Haberler Gündem AUZEF vize sınav tarihleri takvimi: 2023-2024 AUZEF sınav giriş belgesi açıklandı mı, sınavlar online mı?

        AUZEF sınav tarihleri açıklandı! 2023-2024 AUZEF sınavları online mı, yüz yüze mi yapılacak?

        AUZEF sınav tarihleri takvimi belli oldu. İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzak Eğitim Fakültesi güz dönemi 18 Eylül itibarıyla başladı. Vize sınavları için geri sayım devam ederken öğrenciler "AUZEF sınavları ne zaman, online mı, sınav giriş belgesi yayımlandı mı?" sorularına yanıt aramaya başladı. İşte, 2023-2024 AUZEF sınav takvimi ve duyuruları

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 31.10.2023 - 13:43 Güncelleme: 31.10.2023 - 13:43
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        İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi AUZEF sınav tarihleri için heyecan başladı. 2023-2024 akademik yılı güz dönemi vize sınavlarının yaklaşmasıyla AUZEF sınavlarının ne zaman ve nasıl yapılacağı sorgusu artış gösterdi. İşte, konuya ilişkin ayrıntılar haberimizde...

        29 Ekim 2023 Cumhuriyetimizin Yüzüncü Yılı
        2

        AUZEF ARA (VİZE) SINAVLARI NE ZAMAN?

        Akademik takvime göre AUZEF Ara Dönem (Vize) Sınavları 11 Kasım - 12 Kasım 2023 tarihlerinde,

        Yarıyıl Sonu (Bitirme Sınavları) 23 Aralık - 24 Aralık 2023 tarihlerinde,

        Yarıyıl Sonu (Telafi Sınavları) 03 Şubat -04 Şubat 2024 tarihlerinde gerçekleşecek.

        3

        AUZEF SINAVLARI ONLINE MI?

        İstanbul Üniversitesi AUZEF vize sınavları; sınav merkezlerinde yüz yüze gerçekleştirilecek. Aksi bir açıklama geldiği takdirde haberimiz güncellenecektir.

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        AUZEF SINAV YERLERİ GİRİŞ BELGESİ AÇIKLANDI MI?

        AUZEF sınav giriş yerleri belgesi henüz yayımlanmadı. Konuya ilişkin duyuru yayımlandığında haberimize eklenecektir.

        Haberi Hazırlayan: Aslıhan Bayram
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