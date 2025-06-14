Avanos'un 'sallanan köprü'sü esnafın yüzünü güldürüyor

Avanos'a çok sayıda yerli ve yabancı turistin geldiğini dile getiren Çataldere, "Sallanan köprüyü çok beğeniyorlar, burada yoğunluk oluşuyor. Sosyal medyanın etkisiyle bilmeyenler de öğrenmiş oluyor. Buraya gelenler ilçeyi tanımak istiyor. Biz de yöresel ürünlerimizi sergiliyoruz. Köprünün esnafa inanılmaz katkısı oluyor" diye konuştu.