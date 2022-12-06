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Avatar 2 ne zaman çıkacak?

2009 yılında yayınlanan Avatar filmi, sinema tarihinin en çok ses getiren yapımlarından biri olmuştu. Filmin yönetmeni James Cameron, gelecek yıllarda Avatar'ı birkaç kere daha izleyeceğimizi söyledi. Şimdi tüm dünyada Avatar 2 filminin çıkacağı tarih merak ediliyor. İşte, Avatar 2 filminin çıkacağı tarih...

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  • Avatar 2 ne zaman çıkacak, Türkiye'ye ne zaman geliyor? Avatar 2 konusu ve oyuncuları

    2009 yılında vizyona giren Avatar filmi, dönemin en çok izlenen filmleri arasında yerini aldı. Bir bilim kurgu olan yapımın yönetmen koltuğunda James Cameron oturuyor. Yönetmen Cameron, ilk filmin başarılı olması halinde devam filmlerinin de çekileceğini söylemişti. Zaman zaman devam filminin çekimi yapılsa da özellikle araya giren pandemi dönemiyle film defalarca kez ertelenmişti. Şimdi ise uzun zamandır beklenen film geliyor. Peki, Avatar 2 ne zaman vizyona girecek? İşte, detaylar...
  • Avatar 2 ne zaman çıkacak, Türkiye'ye ne zaman geliyor? Avatar 2 konusu ve oyuncuları

    AVATAR 2 NE ZAMAN ÇIKACAK?

    Tüm dünyanın merakla beklediği açıklama geldi. Yönetmen James Cameron ve yapımcı şirket Disney tarih verdi!

    Buna göre; Avatar 2 filmi 16 Aralık 2022'de vizyona girecek.

    Bunun yanında eş zamanlı olarak yazılan Avatar 3, Avatar 4 ve Avatar 5'in sırasıyla Aralık 2023, Aralık 2025 ve Aralık 2027'de yayınlanması bekleniyor.
  • Avatar 2 ne zaman çıkacak, Türkiye'ye ne zaman geliyor? Avatar 2 konusu ve oyuncuları

    AVATAR 2 SUYUN YOLU FİLMİNİN KONUSU NEDİR?

    Avatar:The Way of Water; su altındaki bir evrende geçecek.

    Avatar olaylarından birkaç yıl sonra geçen filmde Sully, artık klanlarının reisi ve Neytiri baş rahibesidir, ancak olaylar görünüşe göre çocuklarına odaklanacaktır.

    Jake Sully ve Neytiri bir aile kurarlar ve birlikte kalmak için ellerinden geleni yapmaktadırlar. Ancak, eski bir tehdit başladığı işi bitirmek için geri döndüğünde, evlerini terk etmek ve Pandora'nın farklı bölgelerini keşfetmek zorunda kalırlar.
  • Avatar 2 ne zaman çıkacak, Türkiye'ye ne zaman geliyor? Avatar 2 konusu ve oyuncuları

    AVATAR 2 OYUNCULARI KİMLERDİR?

    Jake Sully rolünde Sam Worthington

    Neytiri rolünde Zoe Saldana

    Ronal rolünde Kate Winslet

    Mo'at rolünde CCH Pounder

    Tonowari rolünde Cliff Curtis

    Neteyam rolünde Jamie Flatters

    Lo'ak rolünde Britain Dalton

    Tuktirey rolünde Trinity Bliss

    Stephen Lang, Giovanni Ribisi, Joel David Moore, Dileep Rao, CCH Pounder ve Matt Gerald, ilk filmdeki rollerini devam ettirecek. Sigourney Weaver ise farklı bir rolle geri dönecek.

    Yeni oyuncular; Winslet, Cliff Curtis, Edie Falco, Brendan Cowell, Michelle Yeoh, Jemaine Clement, Oona Chaplin, Vin Diesel ve CJ Jones

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