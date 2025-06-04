Avcılar Belediye Başkanı Utku Caner Çaykara'nın ifadesi ortaya çıktı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, belediyelere yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında 47 kişi hakkında gözaltı kararı vermişti.

4 günlük gözaltı süresi dolan 36 kişi dün adliyeye sevk edildi. İfade işlemlerinde 14 Cumhuriyet savcısı görevlendirildi. 30 kişi tutuklanması, 6 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılması talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği’ne sevk edildi.

Aralarında CHP eski Milletvekili Aykut Erdoğdu, CHP PM Üyesi Baki Aydöner, Avcılar Belediye Başkanı Utku Caner Çaykara, Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hakan Bahçetepe, Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün, Adana Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar ve Adana Seyhan Belediye Başkanı Oya Tekin'in de bulunduğu 22 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi. 14 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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“İHALE SÜREÇLERİNE MÜDAHALEM SÖZ KONUSU DEĞİLDİR”

“Aziz İhsan Aktaş suç örgütü” soruşturmasında savcılığın “örgüt lideri” olarak nitelendirdiği tutuklu şüpheli Aktaş’ın etkin pişmanlık ifadesi verdiği ortaya çıktı. Aktaş tahliye olmadı, ancak ifadesinde verdiği isimlere Aktaş’ın iddiaları soruldu. O isimlerden biri Avcılar Belediye Başkanı Utku Caner Çaykara idi. Belediyenin ihale süreçleriyle ilgili bilgi vermesi istenen Utku Caner Çaykara, “İhale süreçleri ile alakalı benim herhangi bir müdahalem söz konusu değildir, kamu ihale kanunu uyarınca ilgili müdürlükler tarafından yapılır, ödemeler gerçekleşirken tarafıma her hangi bir bilgi verilmez. Hak edişler oldukça işin gerçekleşme sırasına göre ödemeler ilgili birimce yapılır, yüklenici firmalar ile kesinlikle bir görüşme sağlamam ve sağlamadım herhangi bir görüşme sağlaması için de herhangi birini yönlendirmedim” dedi.

Çaykara’ya belediyedeki farklı kurumlardan tahsis edilen araçlardan haberdar olup olmadığı soruldu. Çaykara bu soruya cevaben, “Belediye bünyemize herhangi bir araç tahsisi kurum, kuruluşlar veya şahıslar tarafından yapılmaz bu durumdan herhangi görüşme gerçekleşmez” dedi. ÇAYKARA’YA 5 MİLYON 500 BİN TL SORULDU Aziz İhsan Aktaş’ın İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nda 11 Mayıs’ta "Beşiktaş Belediyesi Başkan Yardımcısı Alican Abасı, kardeşlerim ve akrabalarımdan Beşiktaş Belediyesi'ndeki birikmiş hak ediş ödemelerini alabilmeleri karşılığında, Cumhuriyet Halk Partisi Avcılar Belediyesi Başkan Adayı Utku Caner Çankaya'nın seçim çalışmalarında kullanması için 5 milyon 500 bin TL para ve araç talep etmiştir. Paranın 1 milyon 500 bin TL'si Yusuf Akın tarafından nakit çekilerek Akın Kumanlı'ya verilmiş, geri kalan 4 milyon TL ise farklı tarihlerde Yusuf Akın tarafından Akın Kumanlı'nın hesabına gönderilmiştir. Çekilen paraların dekontları ve paralar Akın Kumanlı tarafından Erhan Daka'ya elden teslim edilmiştir. Araçlar seçim bölgesinde çalıştırılmak üzere Erhan Daka'nın kontrolüne verilmiştir” şeklinde verdiği ifadesi Çaykara’ya okundu. Söz konusu iddialara ilişkin dekont ve banka hesap hareketleri de Utku Caner Çaykara’ya gösterildi.