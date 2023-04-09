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Avcılar'da inşaat alanında çökme oldu! Göçük altında kalan 5 işçi kurtarıldı

Avcılar'daki şantiyede inşaat alanına beton dökümü sırasında meydana gelen çökmede göçük altında kalan 5 işçi kurtarıldı

Avcılar'da inşaat alanında çökme oldu! Göçük altında kalan 5 işçi kurtarıldı
AA

Avcılar'a bağlı Cihangir Mahallesi Güvercin Caddesi'nde bulunan şantiyedeki inşaat alanında beton dökme işlemi sırasında çökme oldu. İnşaatta çalışan 5 işçi göçük altında kaldı.

Durumu fark eden şantiye çalışanları, müdahale ederek göçük altında kalan işçileri kurtardı.

İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

İşçilerden 2'si ambulansla tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı.

İtfaiye ekipleri, şantiye alanına güvenlik şeridi çekerek tedbir aldı.

Çökmenin olduğu inşaat alanındaki incelemeler sürüyor.

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