        Haberler Gündem 3. Sayfa Avcılar'da zincirleme felaket! | Son dakika haberleri

        Avcılar'da arıza nedeniyle duran araca alkollü sürücünün kullandığı otomobil çarptı: 1'i ağır 4 yaralı

        Avcılar D-100 Karayolu'nda arıza nedeniyle duran araca, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil arkadan çarptı. Savrulan araç nedeniyle zincirleme kaza meydana geldi. 5 aracın karıştığı zincirleme kazada 1'i ağır 4 kişi yaralanırken, çarpışma anı güvenlik kamerasıyla kaydedildi. Öte yandan polis ekipleri tarafında yapılan incelemelerde arızalanan araca vuran otomobil sürücüsü İ.K.(33)'nin 1.12 promil alkollü olduğu tespit edildi. Bunun üzerine sürücü gözaltına alındı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 28 Mayıs 2026 - 20:09 Güncelleme:
        Kaza, dün gece saatlerinde Avcılar D-100 Karayolu'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, arıza nedeniyle yolda duran araca aynı istikametten gelen İ.K. idaresindeki otomobil çarptı. Savrulan araçlar nedeniyle 5 aracın karıştığı zincirleme kaza meydana geldi.

        Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine acil sağlık ve polis ekipleri geldi. Sağlık ekiplerinin kontrollerinde kazada yaralandığı belirlenen 1'i ağır 4 kişi ambulansla hastaneye kaldırıldı.

        ÇARPAN OTOMOBİLİN SÜRÜCÜSÜ ALKOLLÜ ÇIKTI

        Polis ekipleri tarafından yapılan incelemelerde arıza yapan araca çarpan otomobilin sürücüsü İ.K.'nın 1.12 promil alkollü olduğu belirlendi. Sürücü, polis ekipleri tarafından gözaltına alınırken, kaza anı ise güvenlik kamerasına yansıdı. Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı

        ABD basını: ABD ve İran anlaştı, Trump'ın onayı bekleniyor
        Sıcaklıklar rekor kıracak!
        Kılıçdaroğlu partililerle bayramlaştı
        Yol verme kavgası dehşetle sonuçlandı! 2 kişi öldü, 7 yaralı var!
        3 bayram sonra ilk bayramlaşma
        Saatte 240 kilometre hıza ulaştı
        Sivas'ta ölü sayısı 3'e çıktı... Kâbus bitmiyor!
        6 suç makinesi bir arada... Kimliklerini gizlemek yetmedi!
        Temu'ya AB'den 232 milyon dolar ceza!
        Tatilciler akın etti... Bir ilimizde 22 km'lik araç konvoyu oluştu!
        Aboubakar geri dönüyor!
        Gucci, Formula 1'e giriyor
        Yalnız yaşayanlarda Alzheimer riski yarı yarıya artıyor
        Petrol fiyatlarında yeniden yükseliş
        İşte boşta olan en iyi teknik adamlar!
        Gönlünü şarkıcıya kaptırdı
        "Orta seviye influencer" tepkisi
        Filipe Luis'ten kötü haber!
        Beckham stili lüks tatil
        Tarihin en gizemli kahkaha salgını
