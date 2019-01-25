AVLU 28. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

AVLU 27. BÖLÜM ÖZETİ

Deniz’in mahkemesi büyük yankı uyandırdı.



Deniz’in mahkemesinin sonucu hem cezaevi içinde hem de dışarıda büyük yankı uyandırmıştır. Özge’nin bebek konusundaki çıkmazları bir sürprizle rafa kalkar. Kudret’i torun heyecanı sararken, Naciye kızı için endişelenmektedir. Zerrin, kız kardeşinin gizemli hikayesini çözmeye çalışırken bu sırada Azra özgürlüğe adım adım yaklaşmaktadır.

OYUNCU KADROSU

Oyuncu Kadrosu: Deniz Demir: Demet Evgar Azra Kaya: Ceren Moray Kudret Öztürk: Nursel Köse Murat Ünal: Kenan Ece Hakan Demir: Teoman Kumbaracıbaşı Nilgün Demir: Rüçhan Çalışkur Nihal Ünal: Şebnem Dönmez Oktay Boran: Çağdaş Onur Öztürk Melis Ersoy: Deniz Barut Özlem Balaban: Onuryay Evrentan Atasalihi Ecem Demir: Eslem Akar Jale Şahin: Şeyla Halis Hasret Şengül: Ayça Damgacı