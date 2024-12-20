Avrasya Tüneli’nden 8 yılda 151 milyon araç geçti

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Avrasya Tüneli’ne ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Avrasya Tüneli’nin açılışını 20 Aralık 2016’da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımlarıyla gerçekleştirdiklerini hatırlatan Bakan Uraloğlu, "İstanbul’un Asya ve Avrupa yakalarını 5 kilometrelik çift katlı denizaltı karayolu tüneliyle birleştiren Avrasya Tüneli’nin sahip olduğu yüksek teknoloji, ileri mühendislik ürünü bütüncül projesi ve kıtaları birleştiren güzergâhı ile 8 yıldır İstanbul Boğaz geçişinde hızlı, ekonomik, güvenli, konforlu ve çevreye duyarlı bir ulaşım alternatifi olarak hizmet veriyor" dedi.

REKLAM 8 YILDA 151 MİLYON ARAÇ GEÇTİ Avrasya Tüneli’nden 8 yılda 8.3 milyon kullanıcı tarafından, toplamda 151 milyon kez geçildiğini açıklayan Bakan Uraloğlu, "Kozyatağı-Bakırköy koridoru dikkate alınarak yapılan hesaplamalarda, kullanıcılarına 8 yılda 211 milyon saat zaman, 261 bin ton yakıt, 115 bin ton emisyon azalımı ve 590 milyon araç/kilometre azalması tasarrufu sağlayarak ülke ekonomisine 2 milyar dolar katkı sağladı" diye konuştu.

Avrasya Tüneli ile İstanbul’un güney aksındaki ulaşım mesafelerinin 10 kilometre kısaldığını kaydeden Bakan Uraloğlu, Asya ve Avrupa yakaları arasındaki yolculuğun ise 5 dakikaya indiğini söyledi. Uraloğlu, "Avrasya Tüneli, 2024 yılında kullanıcılarına sabah saatlerinde ortalama 36 dakika, akşam saatlerinde ortalama 41 dakika zaman kazancı sağladı. 2024 yılında Avrasya Tüneli’ni kullanan araçların yüzde 90’ı otomobil, yüzde 6’sı minibüs, yüzde 4’ü ise motosiklet oldu" şeklinde konuştu.

GÜNDE 82 BİN ARAÇ TRAFİĞİNE HİZMET VERİYOR Bakan Uraloğlu, Avrasya Tüneli’nde günlük ortalama 82 bin araç trafiği ile garanti edilen araç sayısının aşıldığını ifade etti. Avrasya Tüneli’nin gelir paylaşımı modelinin uygulanmaya başlandığı Kamu-Özel İş Birliği (KÖİ) modeliyle gerçekleştirilen ilk karayolu projesi olduğunu vurgulayan Uraloğlu, "2023 son çeyrek ve 2024 yılı boyunca garanti edilen trafik seviyelerini aşarak kamu ile gelir paylaşımı yapmaya başladı" ifadelerini kullandı.

REKLAM 2024 yılında günlük maksimum birim araç sayısının 13 Haziran 2024 tarihinde 94 bin 459’a ulaştığını belirten Bakan Uraloğlu, "1 Mayıs 2022 itibarıyla motosikletlerin kullanımına izin verdiğimiz tünelden bugüne kadar toplam 2 milyon 7 bin 341 motosiklet sürücümüz geçiş yaptı. Tünel kullanıcılarının yüzde 25’i günlük geçişlerde Avrasya Tüneli’ni çift yönlü kullandı" ifadelerini kullandı.