Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında bu akşam da bilgiler yarıştı ve en çok doğru cevap bilen yarışmacı en çok para ödülünü kazandı. Kim Milyoner Olmak İster'de bu akşam çıkan Avro sorusu ise birçok kişinin dikkatini çekti. Peki Avrupa Birliği'nin ortak para biriminin Türkçedeki adı Avro'nun diğer adı nedir?

AVRO'NUN DİĞER ADI NEDİR?

Avrupa Birliği'nin ortak para biriminin Türkçedeki adı Avro'nun diğer adı nedir?

A: Aku

B: Ekü

C: Iko

D: Öki

Doğru cevap: B Ekü

EKÜ HAKKINDA

Ekü, ortak pazar ülkelerince kabul edilen para birimi olarak tanımlanıyor.