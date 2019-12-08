Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
HaberlerTelevizyon

Avro'nun diğer adı nedir? Kim Milyoner Olmak İster Avro sorusu

Avro'nun diğer adı, Kim Milyoner Olmak İster yarışma programında bu akşam soruldu. Kenan İmirzalıoğlu’nun sunuculuğunu üstlendiği Kim Milyoner Olmak İster'de çıkan Avro'nun diğer adı nedir? sorusunun cevabı haberimizde

Avro

Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında bu akşam da bilgiler yarıştı ve en çok doğru cevap bilen yarışmacı en çok para ödülünü kazandı. Kim Milyoner Olmak İster'de bu akşam çıkan Avro sorusu ise birçok kişinin dikkatini çekti. Peki Avrupa Birliği'nin ortak para biriminin Türkçedeki adı Avro'nun diğer adı nedir?

AVRO'NUN DİĞER ADI NEDİR?

Avrupa Birliği'nin ortak para biriminin Türkçedeki adı Avro'nun diğer adı nedir?

A: Aku

B: Ekü

C: Iko

D: Öki

Doğru cevap: B Ekü

EKÜ HAKKINDA

Ekü, ortak pazar ülkelerince kabul edilen para birimi olarak tanımlanıyor.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Benim Tatlı Yalanım 25. son bölüm: Aylin'in sırları ortaya çıkıyor! Benim Tatlı Yalanım 26. yeni bölüm fragmanı çıktı mı?
TELEVİZYONAylin'in sırları ortaya çıkıyor!
Kuruluş Osman'da cep telefonu hatası, sosyal medyada gündem oldu
TELEVİZYONHata izleyicinin gözünden kaçmadı
'Mucize 2 Aşk'filmi nerede çekildi? 'Mucize 2 Aşk' oyuncuları kimler?
TELEVİZYON'Mucize 2 Aşk' filmi nerede çekildi?
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 151. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? ATV
TELEVİZYONEDHO 151. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?
Yemin 136. Bölüm fragmanı: Romantik gece yaşanacak! Reyhan ne yapacak?
TELEVİZYONYemin 136. Bölüm fragmanı yayında
Hercai 25. bölüm fragmanı yayınlandı mı? 24. son bölüm ardından yeni bölüm merakı...
TELEVİZYONHercai 25. bölüm fragmanı yayınlandı mı?
Yayın akışı 7 Aralık 2019 Cumartesi! Bugün Show TV, Kanal D, ATV, FOX TV, Star TV'de neler var?
TELEVİZYONYayın akışı 7 Aralık
6 Aralık reyting sonuçları açıklandı mı! Reyting sonuçlarına göre hangi dizi birinci oldu? Reyting sonuçları açıklandı
TELEVİZYON6 Aralık reyting sonuçları!
Doğduğun Ev Kaderindir fragmanı izle! Doğduğun Ev Kaderindir dizisi ne zaman yayınlanacak?
TELEVİZYONDoğduğun Ev Kaderindir fragmanı yayınlandı
Hercai 24. son bölüm: Miran acı gerçeklerle yüzleşiyor! Hercai 25. yeni bölüm fragmanı çıktı mı?
TELEVİZYONMiran acı gerçeklerle yüzleşiyor!

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X