        Avrupa borsaları, Almanya hariç düşüşle kapandı

        Avrupa borsaları, Almanya hariç düşüşle kapandı

        Avrupa borsaları, haftanın üçüncü işlem gününü Almanya dışında düşüşle tamamladı. Kapanışta gösterge endeks Stoxx Europe 600 yüzde 0,43 değer kaybederek 617,27 puana indi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15 Nisan 2026 - 20:29 Güncelleme:
        İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,47 gerileyerek 10.559,58 puana, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,64 değer kaybıyla 8.274,57 puana ve İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,04 azalarak 48.155,82 puana düştü.

        Almanya'da DAX 40 endeksi ise yüzde 0,09 artarak 24.066,7 puana çıktı.

        Avro/dolar paritesi TSİ 19.17 itibarıyla yüzde 0,03 yükselerek 1,18 seviyesinden işlem gördü.

        Avrupa piyasaları, Orta Doğu'daki çatışmalara diplomatik bir çözüm bulunabileceğine dair haber akışına odaklandı.

        Dün, İran ile 2 gün içinde Pakistan'da yeni bir görüşmenin yapılabileceğini söyleyen ABD Başkanı Donald Trump, yeni bir röportajında da savaşın "bitmeye yakın" olduğunu ifade etti.

        Bugün açıklanan verilere göre, Avro Bölgesi'nde sanayi üretimi şubatta bir önceki aya göre yüzde 0,4 artarken, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 0,6 düşüş gösterdi.

        Avrupa Birliği (AB) Komisyonu yetkililerinin, rekabet kurallarının ihlal edilip edilmediğini belirlemek üzere İtalyan gıda şirketi Ferrero'nun ofislerinde incelemeler yürüttüğü açıklandı.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Üsküdar'da mahalle sakinleri yol mağduriyetine çözüm bekliyor

        Üsküdar Güzeltepe Mahalle sakinleri ulaşım yollarının kapanması ve fiziksel şartların yetersizliği nedeniyle yetkililerden çözüm bekliyor.(İHA)

        Eğitim camiamızın başı sağolsun
        Eğitim camiamızın başı sağolsun
        Bakan Çiftçi'den Kahramanmaraş'ta açıklamalar
        Bakan Çiftçi'den Kahramanmaraş'ta açıklamalar
        K.Maraş'ta okulda silahlı saldırı: 9 ölü, 13 yaralı!
        K.Maraş'ta okulda silahlı saldırı: 9 ölü, 13 yaralı!
        5 silah ve 7 şarjörle okula gitti! 2 sınıfı hedef aldı!
        5 silah ve 7 şarjörle okula gitti! 2 sınıfı hedef aldı!
        "Bu savaşa katılmak ulusal çıkarımıza değil"
        "Bu savaşa katılmak ulusal çıkarımıza değil"
        Son 5 haftaya lider girip şampiyonluğu kaybedenler!
        Son 5 haftaya lider girip şampiyonluğu kaybedenler!
        Bugün Ne Oldu? 15 Nisan 2026'nın haberleri
        Bugün Ne Oldu? 15 Nisan 2026'nın haberleri
        İhraç polis, Gülistan'ın sim kartını 3 saat kullanmış!
        İhraç polis, Gülistan'ın sim kartını 3 saat kullanmış!
        İsrail basını: Avrupa'daki son dostlarımızı kaybediyoruz
        İsrail basını: Avrupa'daki son dostlarımızı kaybediyoruz
        İddia: İran, ABD'ye karşı Çin casus uydusu kullanıyor
        İddia: İran, ABD'ye karşı Çin casus uydusu kullanıyor
        ABD düğmeye bastı: İran petrol satışına izin bitiyor
        ABD düğmeye bastı: İran petrol satışına izin bitiyor
        "Trump'ın görevini yerine getirme yeterliliği incelensin" tasarısı
        "Trump'ın görevini yerine getirme yeterliliği incelensin" tasarısı
        İkinci elde fiyat artış beklentisi
        İkinci elde fiyat artış beklentisi
        Sabri suskunluğunu bozdu
        Sabri suskunluğunu bozdu
        "Üç büyükler"in YouTube kanalları, Avrupa'da ilk 20'de
        "Üç büyükler"in YouTube kanalları, Avrupa'da ilk 20'de
        Antalya'dan kopamıyor
        Antalya'dan kopamıyor
        Dünyanın en iyi 100 mutfağı belli oldu
        Dünyanın en iyi 100 mutfağı belli oldu
        "Sevilmek istiyorum diye ağladım"
        "Sevilmek istiyorum diye ağladım"
        Belki farkında değiliz ama, İran ile 1932’de imzaladığımız andlaşmanın şartlarını mükemmelen yerine getiriyoruz
        Belki farkında değiliz ama, İran ile 1932’de imzaladığımız andlaşmanın şartlarını mükemmelen yerine getiriyoruz
        O hastalar için son gelişmeler!
        O hastalar için son gelişmeler!