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        Haberler Ekonomi Borsa Avrupa borsaları banka hisseleri öncülüğünde düşüşle kapandı - Borsa Haberleri

        Avrupa borsaları banka hisseleri öncülüğünde düşüşle kapandı

        Avrupa borsaları, ABD'de yıllık enflasyonun haziranda beklentilerin üzerinde gelmesinin ardından banka hisselerinde yoğunlaşan satışların etkisiyle haftanın ikinci işlem gününü düşüşle tamamladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.07.2025 - 20:43 Güncelleme: 15.07.2025 - 20:43
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        Avrupa borsaları düşüşle kapandı
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        Kapanışta, gösterge endeksi Stoxx Europe 600 yüzde 0,37 azalarak 544,95 puana indi.

        Banka hisseleri bugünkü satışlarla ortalama yüzde 1,10 üzerinde düşüş gösterirken bu durum hemen hemen tüm sektörlerde hisse senetlerini baskıladı.

        Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,54 azalışla 7.766,21 puana ve Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,42 düşüşle 24.060,29 puana geriledi.

        İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,66 kayıpla 8.938,32 puana ve İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,66 değer kaybederek 39.921,25 puana düştü.

        Avro/dolar paritesi TSİ 19.27 itibarıyla yüzde 0,48 azalarak 1,161 seviyelerinde işlem gördü. Paritenin ABD'de Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE), haziranda aylık bazda yüzde 0,3 ile beklentiler dahilinde, yıllık bazda yüzde 2,7 ile beklentilerin üzerinde artış göstermesinin ardından gerilemesi dikkati çekti.

        Verilerde, Çin ekonomisi, ABD ile ticaret anlaşmazlıklarına rağmen yılın ikinci çeyreğinde yıllık bazda yüzde 5,2 ile beklentilerin üzerinde büyüme gösterdi.

        Avrupa Ekonomik Araştırmalar Merkezi’nin (ZEW), kurumsal yatırımcı ve analistlerin gelecek 6 aya ilişkin beklentilerini ölçen ZEW Ekonomik Güven Endeksi ekonomide olumlu sinyaller ve düşen faiz oranlarıyla geçen aya kıyasla 5,2 puan artarak temmuzda 52,7'ye yükseldi.

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