Avrupa borsaları düşüşle açıldı

AA

Avrupa borsaları, bugün bölgede açıklanan makroekonomik verilerin ardından negatif seyrediyor.

Almanya'da şubat Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE) aylık yüzde 0,8, yıllık yüzde 8,7 artarak beklentiler dahilinde gerçekleşti. İngiltere'de ise ocak Gayrisafi Yurt içi Hasıla (GSYH) yüzde 0,3 artışla beklentileri aşarken, sanayi üretimi ise aylık yüzde 0,3, yıllık yüzde 4,3 ile beklentilerin üzerinde azalış kaydetti.

Açılışın ardından Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 1,6 azalışla 452 puanda seyrederken, Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 1,8 değer kaybederek 15.350 puan oldu.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,7 azalışla 7.827 puanda, İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 2,5 kayıpla 27.016 puanda, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 1,6 azalarak 7.196 puanda ve İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 2,4 düşüşle 9.201 puanda bulunuyor.

Dün yüzde 0,3 artışla 1,0579 seviyesinden günü tamamlayan euro/dolar paritesi, şu sıralarda 1,0577'den işlem görüyor.

Analistler, ABD'de bankacılık sektörüne ilişkin artan endişelerin Avrupa'ya da taşınmasıyla pay piyasalarının negatif seyrettiğini söyledi.

Dün ABD merkezli ticari bir banka olan SVB Financial Group'un 21 milyar dolarlık tahvil pozisyonunu yaklaşık 1,8 milyar dolar zararla kapatması ve 2 milyar doların üzerinde sermaye artırımına gideceğini duyurması sonrası bankanın hisse fiyatı yüzde 60'ın üzerinde değer kaybetti.

Avrupa'da enflasyon baskısının gündemde kalmaya devam ettiğini ve bugün açıklanan makroekonomik verilerin ekonomiye ilişkin karışık sinyaller verdiğini belirten analistler, piyasalarda bugün gözlerin ABD'de açıklanacak tarım dışı istihdam verisine çevrildiğini söyledi.