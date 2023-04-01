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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Avrupa'da derbi haftası!

Avrupa futbolunda bu hafta sonu, zirve yarışını yakından ilgilendiren önemli maçlara sahne olacak

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  • Avrupa'da derbi haftası!

    İngiltere Premier Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Manchester City, 29. haftada bugün Liverpool'u konuk edecek. Son yıllarda büyük rekabet yaşanan iki takım arasında Etihad Stadı'nda oynanacak karşılaşma, TSİ 14.30'da başlayacak. 
  • Avrupa'da derbi haftası!

    Maç eksiğiyle 61 puana sahip Manchester City, galip gelerek 8 puan önündeki lider Arsenal'a bir adım daha yaklaşmaya çalışacak. Ligde 42 puanla 6. sırada bulunan Liverpool ise üst sıralardan uzaklaşmamak adına zorlu maçtan 3 puanla ayrılmayı hedefleyecek.
  • Avrupa'da derbi haftası!

    Premier Lig'de üst sıraları ilgilendiren diğer mücadelede 47 puanla 5. sıradaki Newcastle United, 50 puanla 3. basamakta bulunan Manchester United'ı ağırlayacak. Karşılaşma, St. James' Park'ta 2 Nisan Pazar günü TSİ 18.30'da yapılacak.
  • Avrupa'da derbi haftası!

    BAYERN MÜNİH - BORUSSIA DORTMUND

    Almanya 1. Futbol Ligi'nin (Bundesliga) 26. haftasında "Klasik" olarak adlandırılan Bayern Münih-Borussia Dortmund maçı oynanacak.
  • Avrupa'da derbi haftası!

    Ligin ilk iki sırasında bulunan Bayern Münih ile Borussia Dortmund, şampiyonluk yolunda kritik bir maça çıkacak.
  • Avrupa'da derbi haftası!

    Bundesliga'da 53 puanlı lider Borussia Dortmund, Allianz Arena'da oynanacak karşılaşmada bir puan gerisindeki Bayern Münih'e bugün TSİ 19.30'da konuk olacak.
  • Avrupa'da derbi haftası!

    NAPOLI - MILAN

    İtalya 1. Futbol Ligi'nde (Serie A) açık ara lider durumdaki Napoli, sahasında Milan ile 2 Nisan Pazar günü TSİ 21.45'te karşı karşıya gelecek.
  • Avrupa'da derbi haftası!

    UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinde de karşılaşacak iki takım, bu önemli eşleşme öncesinde Serie A'nın 28. haftasında kozlarını paylaşacak.
  • Avrupa'da derbi haftası!

    Ligde 71 puanla en yakın rakibi Lazio'nun 19 puan önünde şampiyonluğa giden Napoli ile 48 puanla 4. sırada yer alan Milan arasındaki mücadeleye, Diego Armando Maradona Stadı ev sahipliği yapacak.
  • Avrupa'da derbi haftası!

    PSG - LYON

    Fransa 1. Futbol Ligi (Ligue 1) lideri Paris Saint-Germain (PSG), Parc des Princes'teki 29. hafta mücadelesinde Olimpik Lyon'u ağırlayacak.
  • Avrupa'da derbi haftası!

    Ligue 1'de 66 puanla zirvede bulunan PSG ile 41 puanla 10. sırada yer alarak beklentilerin uzağında kalan Olimpik Lyon'un kozlarını paylaşacağı karşılaşma, 2 Nisan Pazar günü TSİ 21.45'te başlayacak.
  • Avrupa'da derbi haftası!

    FENERBAHÇE - BEŞİKTAŞ

    Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasındaki derbide Fenerbahçe ile Beşiktaş, 2 Nisan Pazar günü Ülker Stadı'nda mücadele edecek.

     
  • Avrupa'da derbi haftası!

    Ligde ikinci sıradaki Fenerbahçe (54 puan) ile üçüncü basamaktaki Beşiktaş'ın (49) karşılaşacağı maçın başlama düdüğü, saat 20.30'da çalacak.

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