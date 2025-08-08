Avrupa'da elektrikli otomobil satışları 1 milyonu aştı

Otomotiv veri sağlayıcısı JATO Dynamics verilerine göre, Avrupa'da yılın ilk yarısında elektrikli otomobil satışı bu yıl ilk kez 1 milyonu aşarak bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 25 artarak 1 milyon 193 bin 397'ye ulaştı.

Söz konusu dönemde Avrupa'da otomobil pazarının yüzde 17,4'ünü elektrikli araçlar oluştururken elektrikli araçların pazar payında geçen yıla göre 3,6 puanlık bir artış oldu. 2024'ün ilk yarısı ile 2025'in ilk yarısı arasında pazar payındaki artışta Danimarka 19 puanlık artışla başı çekerken onu 9,2 puanla Norveç, 8 puanla Belçika, 7,2 puanla Finlandiya ve 5,6 puanla Avusturya takip etti.

Elektrikli araçlar Norveç, Danimarka, Hollanda, İsveç ve Finlandiya'da en yüksek pazar payına sahipken Hırvatistan, Slovakya, Romanya, Polonya ve İtalya'da en düşük paya sahip oldu.

ELEKTRİKLİ OTOMOBİL SATIŞLARINDA ALMANLAR ZİRVEDE

Elektrikli otomobil satışlarına markalar bazında bakıldığında ise yılın ilk yarısında, geçen yılın aynı dönemine göre, satış adetlerinde yüzde 78'lik artışla 135 bin 427'ye ulaşan Volkswagen ilk sırada yer aldı. Volkswagen'in ardından satışlarda yüzde 33'lük düşüşe rağmen Tesla 109 bin 262 satış ile ikinciliği, BMW yüzde 15 artış ve 94 bin 658 satışla üçüncülüğü elde etti.