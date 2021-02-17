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Avrupa'da sadece elektrikli otomobil satacak

Otomobil sektöründe son dönemde hız kazanan elektriklenme trendini takip eden Ford, 2030 yılından itibaren Avrupa'daki tüm araçlarının elektrikli modellerden oluşacağını açıkladı. ABD'li üreticinin bu kapsamda önümüzdeki 30 ay içinde 1 milyar dolarlık yatırım yapacağı belirtiliyor. Ford'un 2 yıl önce Volkswagen (VW) ile yaptığı işbirliği kapsamında, VW'nin elektrikli araç platformu MEB'i elektrikli modellerinde kullanacağı kaydedildi

Avrupa'da sadece elektrikli otomobil satacak - haberler
Reuters

Otomobil markalarının elektriklenme yarışı pandemiye rağmen son hız devam ediyor. Son olarak ABD'li üretici Ford, 2030 yılından itibaren Avrupa'daki tüm araçlarının elektrikli modellerden oluşacağını bildirdi.

Ford'un kararının arkasında da benzer adımlar atan diğer üreticiler gibi kıtada alınan daha sert emisyon önlemleri bulunuyor. Ayrıca, bazı ülkelerde fosil yakıtlı araçların satışının yasaklanacak olması da Ford'un kararını etkilemiş durumda.

ABD'li üreticinin bu kapsamda önümüzdeki 30 ay içinde 1 milyar dolarlık yatırım yapacağı belirtiliyor. Söz konusu yatırımın şirketin Almanya'daki fabrikasında üretim hatlarını yenilemeyi de kapsadığı da aktarılıyor.

Atılan adım ile Avrupa'da tamamen elektrikli araç satacak ilk ABD'li üretici olan Ford'un, bu kapsamda ilk elektrikli modellerini 2023 yılında Almanya'daki fabrikada üretmesi bekleniyor.

VW PLATFORMUNU KULLANACAK

Ford'un 2 yıl önce Volkswagen (VW) ile yaptığı işbirliği doğrultusunda, VW Ford'un ticari araç platformunu, Ford ise VW'nin elektrikli araç platformunu kullanacak.

Bu kapsamda, VW'nin elektrikli araç platformu MEB'in Almanya'daki Ford fabrikasından çıkacak elektrikli modellerde kullanılacağı da verilen bilgiler arasında.

Ford'dan yapılan açıklamada, 2026 yılında Avrupa'daki tüm modellerin elektrikli alternatiflerinin sunulacağı, 2030 yılında ise ticari araç satışlarının 3'te 2'sinin elektrikli olacağı kaydedildi.

ABD'li şirketin Avrupa pazarında satılacak elektrikli ticari aracı E-Transit ise Türkiye'deki Otosan fabrikasında üretilecek. paralel olarak Türkiye’de de yollara çıkması bekleniyor.

DİĞERLERİ DE ELEKTRİĞE GEÇİYOR

Ford'un elektrikli araç planlarını açıklaması, Hintli Tata'nın sahibi olduğu Jaguar Land Rover'ın da benzer açıklamayı yapmasının hemen ardından geldi.

Jaguar Land Rover da, 2025'ten itibaren elektrikli modellere ağırlık vereceğini ve 2030 itibariyle tamamen elektrikli araç üreten bir şirket haline geleceğini duyurmuştu.

Ford'un ABD'li rakibi General Motors da 2035 yılına kadar elektrikli otomobilleri tüm ürün gamında sunacağını bildirmişti.

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