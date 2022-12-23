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Avrupa'da Noel ve yılbaşı, grevlerin gölgesinde geçecek

Avrupa ülkelerinde gittikçe büyüyen grev dalgası, Hıristiyan dünyasının en önemli dini bayramlarından Noel ile yılbaşı döneminde de hayatı olumsuz etkilemeye devam edecek.

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AA / HABERTURK.COM
  • Avrupa'da yılbaşı grevlerin gölgesinde geçecek

    Fransa, İspanya ve İngiltere'de artan yaşam maliyetleri ve enflasyon karşısında maaşlarının eridiğini savunan sektörlerin kitlesel iş bırakma eylemleri nedeniyle Avrupa ülkeleri, Noel ve yılbaşını grevlerin gölgesinde geçirecek.

     

     
  • Avrupa'da yılbaşı grevlerin gölgesinde geçecek

    İngiltere'de demir ve hava yolu ile posta servisi çalışanlarının yanı sıra otobüs şoförlerinin süregelen iş bırakma eylemi, Noel haftasında da hayatı olumsuz etkilemeye devam edecek.

     
  • Avrupa'da yılbaşı grevlerin gölgesinde geçecek

     Ülkede havalimanlarında görev yapan sınır güvenlik personeli, Noel döneminde 8 gün greve gidecek.

     
  • Avrupa'da yılbaşı grevlerin gölgesinde geçecek

    Kamu ve Ticari Hizmetleri Sendikasına (PCS) üye sınır güvenlik personeli, 23-26 Aralık ve 28-31 Aralık tarihlerinde Birmingham, Cardiff, Gatwick, Glasgow, Heathrow ve Manchester havalimanları ile Newhaven limanında grev yapacak.

     

     
  • Avrupa'da yılbaşı grevlerin gölgesinde geçecek

    Hükümetin yüzde 2'lik maaş artışı teklifini reddeden PCS sendikası, yüzde 10 maaş artışı talep ediyor.

     

     
  • Avrupa'da yılbaşı grevlerin gölgesinde geçecek

    İş bırakma eylemine katılacak yaklaşık 1000 sendika üyesinin büyük çoğunluğunu, pasaport kontrol personeli oluşturuyor. Bu nedenle Noel döneminde havalimanlarında uzun kuyrukların oluşabileceği öngörülüyor.

     

     
  • Avrupa'da yılbaşı grevlerin gölgesinde geçecek

    Sınır güvenlik çalışanlarının iş bırakma eylemi sırasında ordu personeli ve İçişleri Bakanlığı gönüllüleri sahada görevlendirilerek, yolcuların yaşayacağı aksamaların önüne geçilmesi planlanıyor. İngiltere'de 40 bin demir yolu çalışanı, Noel boyunca 24-27 Aralık tarihlerinde greve gidecek.

     

     

     
  • Avrupa'da yılbaşı grevlerin gölgesinde geçecek

    Güney ve batı Londra'daki otobüs şoförleri 24, 27 ve 31 Aralık'ta iş bıracak. Otobüs şoförleri, yılbaşından sonra da 8 gün daha greve gitmeyi planlıyor.

     

     
  • Avrupa'da yılbaşı grevlerin gölgesinde geçecek

    İngiltere Hemşiriler Sendikası da ocak ayında iki kez greve gideceklerini duyurdu. Grev sebebiyle, neredeyse 30 bin operasyon ve randevu iptal edildi.
  • Avrupa'da yılbaşı grevlerin gölgesinde geçecek

    Ambulans Sendikası ise bu tarihlerden sonra grev yapacağını açıkladı.
  • Avrupa'da yılbaşı grevlerin gölgesinde geçecek

    Fransa'nın demir yolları şirketi SNCF tren kontrolörleri, 23-26 Aralık tarihlerinde maaş artışı talebi ve makinistlerle eş değer bir statü verilmesi talebiyle greve gidecek.

     

     
  • Avrupa'da yılbaşı grevlerin gölgesinde geçecek

    Grev nedeniyle bu hafta sonu çok sayıda tren seferi iptal edilirken hafta sonu trenle yolculuk yapması beklenen 800 bin kişiden yaklaşık 200 bininin yolculuk yapamayacağı ifade edildi.

     
  • Avrupa'da yılbaşı grevlerin gölgesinde geçecek

    Grevin Hristiyanların Noel'i kutladığı zamana denk gelmesiyle binlerce Fransız'ın Noel'de ailesiyle bir araya gelemeyeceği aktarılıyor.

     
  • Avrupa'da yılbaşı grevlerin gölgesinde geçecek

     

    İspanya'da ucuz tarifeli hava yollarından Ryanair, Vueling ve Air Nostrum'un çalışanları, Noel ve yılbaşı döneminde greve gidiyor.

     
  • Avrupa'da yılbaşı grevlerin gölgesinde geçecek

    Kabin memurları ve pilotların dahil olduğu grevler kapsamında Ryanair'ın 20, 21, 22, 26, 27, 28, 29 Aralık ve 2, 3, 4, 5 Ocak, Vueling'in 23, 24, 25, 26, 30, 31 Aralık ve 1, 2, 5, 6, 8, 9 Ocak, Air Nostrum'un da 22, 23, 26, 27, 29, 30 Aralık ve 2, 3 Ocak'ta greve gideceği açıklandı.

     

     
  • Avrupa'da yılbaşı grevlerin gölgesinde geçecek

    Grevlerin ilk günlerinde 100'den fazla uçuş iptal edildi. Hava yolları çalışanları, maaş artışı ve çalışma şartlarının iyileştirilmesini istiyor.

    İş bırakma eyleminden en çok etkilenecek havalimanlarının Santiago de Compostela, Malaga, Büyük Kanarya, Murcia, İbiza, Madrid ve Palma de Mallorca olacağı, grev günlerinde ortalama 70 kadar uçuşun iptalinin öngörüldüğü bilgisi paylaşıldı.

*Haberin görselleri Associated Press tarafından servis edilmiştir.

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