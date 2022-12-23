Avrupa'da yılbaşı grevlerin gölgesinde geçecek

Kabin memurları ve pilotların dahil olduğu grevler kapsamında Ryanair'ın 20, 21, 22, 26, 27, 28, 29 Aralık ve 2, 3, 4, 5 Ocak, Vueling'in 23, 24, 25, 26, 30, 31 Aralık ve 1, 2, 5, 6, 8, 9 Ocak, Air Nostrum'un da 22, 23, 26, 27, 29, 30 Aralık ve 2, 3 Ocak'ta greve gideceği açıklandı.