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Avrupa Adalet Divanı, ev sahiplerinin evini günlük olarak kiraya verebilmesine olanak tanıyan bir girişim olan Airbnb'nin, Fransa'da faaliyet gösterebilmek için ruhsata ihtiyacı olmadığına hükmetti.

Merkezi Brüksel'de olan ve Avrupa Birliği'nin en yüksek mahkemesi konumundaki Avrupa Adalet Divanı, Airbnb'yi bilgi toplumu hizmeti olarak tanımladı ve emlak sektöründe bir etkisinin olmadığını bildirdi.

Kararda, sistem üzerinden ev sahiplerinin evlerini başka kanallardan kiralayabileceği, kira oranlarını ev sahiplerinin belirlediği ve şirketin bu oranlara bir limit koymayarak rayiç oluşturmadığı kaydedildi.

ABD merkezli bir girişim olan Airbnb sisteminde, 192 ülkedeki 80 bin kentten evler bulunuyor. Avrupa Adalet Divanı'nda görülen dava, Fransa Turizmciler Birliği'nin şikayeti ile açılmıştı.

UBER İÇİN 'TAKSİCİLİK ŞİRKETİ' DEMİŞTİ

Airbnb için bilgi toplumu hizmeti ifadesi kullanan Adalet Divanı, bir başka ABD'li girişim Uber'in ise Aralık 2017'de görülen davada bilgi toplumu hizmeti değil, bir taksicilik şirketi olduğunu bildirmişti.

Söz konusu kararın gerekçesi olarak ise, Uber sürücülerinin hizmetleri karşılığında alacağı ücretlerin Uber tarafından belirlenmesi gösterilmişti.

'AirBed and Breakfast'in kısaltılmasından ortaya çıkan Airbnb, Nathan Blecharczyk, Brian Chesky and Joe Gebbia tarafından 2008 yılında San Francisco'da kuruldu. Son birkaç yıldır Türkiye'de de kullanımda olan Airbnb, 2017 yılında hakkındaki kapatılma iddiaları ile gündeme gelmişti.

Şirketin kuruluşundan bu yana toplam 500 milyon konaklamaya aracılık yaptığı belirtiliyor. Araştırmalar, Airbnb'nin iş modeli yüzünden küresel otelcilik sektörünün yıllık kaybının 450 milyon doları bulduğunu gösteriyor.