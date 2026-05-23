Avrupa kupalarına katılacak Türk takımları belli oldu
Ziraat Türkiye Kupası'nın sona ermesinin ardından gelecek sezon Avrupa kupalarında mücadele edecek Türk takımları belli oldu.
2026-2027 sezonunda Galatasaray, Fenerbahçe, Trabzonspor, Beşiktaş ve RAMS Başakşehir, Türkiye'yi UEFA organizasyonlarında temsil edecek.
G.SARAY, DEVLER LİGİ'NE LİG AŞAMASINDAN KATILACAK
Ligi şampiyonlukla tamamlayan Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'ne direkt lig aşamasından katılacak. 8-9-10 Eylül tarihinde ilk Avrupa maçını yapacak sarı-kırmızılı takım dışındaki tüm ekipler, ön eleme turu oynayacak.
F.BAHÇE, ŞAMPİYONLAR LİGİ 2. ELEME TURUNDA
Sezonu ikinci basamakta noktalayan Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turunda mücadele edecek. İlk maçını 21-22 Temmuz'da oynayacak sarı-lacivertlilerin rövanş müsabakası 28-29 Temmuz'da yapılacak.
TRABZONSPOR VE BEŞİKTAŞ AVRUPA LİGİ'NDE
Ziraat Türkiye Kupası şampiyonu Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi play-off turundan, Beşiktaş ise aynı organizasyona 2. eleme turundan katılacak. Trabzonspor, Avrupa'daki maçlarını 20-27 Ağustos'ta oynarken, Beşiktaş'ın ön eleme müsabakaları 23-30 Temmuz tarihlerinde gerçekleştirilecek.
BAŞAKŞEHİR, KONFERANS LİGİ'NDE
RAMS Başakşehir de Konferans Ligi 2. eleme turundan Avrupa macerasına başlayacak. Başakşehir de ilk maçını 23 Temmuz'da, rövanşı 30 Temmuz'da oynayacak.