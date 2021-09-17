Avrupa Ligi'nde ilk hafta heyecanı bu akşam başladı. Temsilcimiz Fenerbahçe, D Grubu'ndaki ilk maçta Fenerbahçe ile deplasmanda kozlarını paylaştı ve rakibi ile 1-1 berabere kalarak puanları paylaştı. İşte zorlu maç sonrası grupta görünüm...
AVRUPA LİGİ D GRUBU GÜNÜN SONUÇLARI
Olympiakos 2-1 Antwerp
E.Frankfurt 1-1 Fenerbahçe
AVRUPA LİGİ D GRUBU PUAN DURUMU
1- Olympiakos / 3 Puan
2- Fenerbahçe / 1 Puan
3- E.Frankfurt / 1 Puan
4- Antwerp / 0 Puan
Fenerbahçe'nin D Grubunda oynayacağı kalan müsabakaların fikstürü şöyle:
30 Eylül 2021 Perşembe
Fenerbahçe-Olympiakos
Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi / TSİ 19.45
21 Ekim 2021 Perşembe
Fenerbahçe- Royal Antwerp
Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi / TSİ 19.45
4 Kasım 2021 Perşembe
Royal Antwerp –Fenerbahçe
Bosuil Stadyumu / TSİ 23.00
25 Kasım 2021 Perşembe
Olympiakos-Fenerbahçe
Georgios Karaiskakis Stadyumu / TSİ 23.00
9 Aralık 2021 Perşembe
Fenerbahçe-Eintracht Frankfurt
Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi / TSİ 20.45
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