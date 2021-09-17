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Avrupa Ligi D Grubu puan durumu... Fenerbahçe kaçıncı sırada? Avrupa Ligi Fenerbahçe'nin fikstürü

UEFA Avrupa Ligi D Grubu'nda ülkemizi temsil eden Fenerbahçe, ilk maçında güçlü Alman ekibi E.Frankfurt ile 1-1 berabere kaldı ve gruba iyi bir başlangıç yaptı. İşte maç sonrası merakla araştırılan Fenerbahçe'nin grubunda görünüm...

Avrupa Ligi D Grubu puan durumu... Fenerbahçe kaçıncı sırada? Avrupa Ligi Fenerbahçe'nin fikstürü

Avrupa Ligi'nde ilk hafta heyecanı bu akşam başladı. Temsilcimiz Fenerbahçe, D Grubu'ndaki ilk maçta Fenerbahçe ile deplasmanda kozlarını paylaştı ve rakibi ile 1-1 berabere kalarak puanları paylaştı. İşte zorlu maç sonrası grupta görünüm...

AVRUPA LİGİ D GRUBU GÜNÜN SONUÇLARI

Olympiakos 2-1 Antwerp
E.Frankfurt 1-1 Fenerbahçe

AVRUPA LİGİ D GRUBU PUAN DURUMU

1- Olympiakos / 3 Puan
2- Fenerbahçe / 1 Puan
3- E.Frankfurt / 1 Puan
4- Antwerp / 0 Puan

Fenerbahçe'nin D Grubunda oynayacağı kalan müsabakaların fikstürü şöyle:

30 Eylül 2021 Perşembe

Fenerbahçe-Olympiakos
Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi / TSİ 19.45

21 Ekim 2021 Perşembe

Fenerbahçe- Royal Antwerp
Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi / TSİ 19.45

4 Kasım 2021 Perşembe

Royal Antwerp –Fenerbahçe
Bosuil Stadyumu / TSİ 23.00

25 Kasım 2021 Perşembe

Olympiakos-Fenerbahçe
Georgios Karaiskakis Stadyumu / TSİ 23.00

9 Aralık 2021 Perşembe

Fenerbahçe-Eintracht Frankfurt
Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi / TSİ 20.45

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